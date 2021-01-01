Замість Зеленського Порошенко. Два телеканали показали звернення попереднього президента

Порошенко наголосив, що цього року, як ніколи, важливим є здоров'я

Вітання п’ятого президента тривало трохи більше чотирьох хвилин і закінчилося рівно в 00.00 годин

Новорічне вітання п’ятого президента Петра Порошенка показали «5 канал» та «Прямий».

Другий рік поспіль телеканали ставлять в ефір вітання Петра Порошенка так, що воно завершується о 00:00.

Зазначимо, що на «5 каналі» чинного президента Володимира Зеленського показали раніше, ніж його попередника. Привітання Порошенка почалось в 23:55.

«Прямий» поставив Порошенка раніше Зеленського, проте і в цьому випадку вітання чинного глави держави не припали на початок Нового року.

Вітання п’ятого президента тривали трохи більше чотирьох хвилин. Зеленський же наговорив на 14.

Окрім Порошенка, до звернення також долучилась і його дружина, новообрана депутатка Київради Марина Порошенко.

У своєму вітання лідер «Європейської солідарності» говорив про коронавірус, нові умови життя в період пандемії.

Порошенко наголосив, що цього року, як ніколи, важливим є здоров'я.

«Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре», – каже політик.

І додав: «Тож давайте візьмемо у Новий рік все, що витримало випробування часом – наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. Нехай Новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції. Дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині, і нашій державі».

Як повідомлялося, у мережу «злили» привітання Зеленського з Новим роком.

Також Зеленський російською звернувся до жителів окупованих Криму і Донбасу: ми – один народ.