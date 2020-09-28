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    Медики назвали страву, якою могли отруїтись дві сотні людей на Прикарпатті

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    Напередодні&nbsp;у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння - Медики назвали страву, якою могли отруїтись дві сотні людей на Прикарпатті
    Напередодні у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння

    Зокрема, спільними продуктами харчування для всіх потерпілих були салат «Дружба» та бульйон

    Під час епідеміологічного розслідування випадку масового отруєння у Коломиї Івано-Франківської області встановили, що саме їли усі постраждалі, зокрема, це був салат «Дружба» з плавленим сирком та майонезом. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

    «У ході епідрозслідування встановлено, що спільними продуктами харчування для всіх потерпілих були салат «Дружба» (сирок плавлений, морква, грінки, часник, майонез). Також  ймовірно усі хворі вживали бульйон курячий з локшиною, гречку, ковбаски в соусі, хліб та чай. Фахівцями Держпродспоживслужби проводяться позапланові перевірки постачальників та виробників харчових продуктів, які були використані для приготування страв на підприємстві, працівники якого постраждали внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції», - йдеться у повідомленні з посиланням на дані обласного лабцентру.

    Раніше було відібрано зразки харчових продуктів, проби води, змиви з об’єктів довкілля для лабораторних досліджень. Проведено бактеріологічне обстеження хворих, контактних осіб, працівників кухні та заключну дезінфекцію.

    Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області вже 194 людини звернулись до медиків внаслідок гострої кишкової інфекції. 

    Як повідомлялося, в їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння. Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи одразу було госпіталізовано та 57 осіб перебували на амбулаторному лікуванні.

    медицина отруєння Івано-Франківщина кишкова інфекція лікарня розслідування інфекція харчування
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