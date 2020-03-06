В Індонезії хворих на коронавірус відправлять на безлюдний острів



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Будівництво лікарні на острові планують завершити протягом місяця

Раніше на цьому острові був розташований табір для в'єтнамських біженців

Влада Індонезії планує перемістити заражених коронавірусом Covid-19 людей на безлюдний острів. Про це повідомляє The Jakarta Post.

Як повідомляється, раніше на острові Галанг знаходився табір для в'єтнамських біженців. Зараз він безлюдний і є туристичною пам'яткою. Влада країни планує переобладнати релігійні будівлі, лікарню та будинок логістичної служби, які залишилися на острові.

«Сподіваємося, що цей план буде реалізований найближчим часом, і лікарні можна буде відразу ж використовувати, особливо якщо поряд з островом Галанг є інфіковані пацієнти», - сказав командувач військами Індонезії маршал авіації Хаді Тьяхджанто.

Лікарня, яка, як очікується, зможе прийняти до 1000 пацієнтів, буде обладнана ізоляційними приміщеннями.

«Ми підготуємо 50 ізоляторів, оскільки протокол охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я передбачає, що 2% місткості лікарні повинні бути ізоляторами», - сказав Хаді.

Міністр громадських робіт і житлового будівництва Басукі Хадімулжоно заявив, що будівництво буде завершено протягом місяця.

До слова, у світі одужали понад 55 тисяч хворих на коронавірус. Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.