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    Здоров'я

    В університеті Чернівців стався спалах кору

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    В університеті Чернівців стався спалах кору

    В університеті розгорнуть тимчасові пункти для щеплень

    У Чернівецькому національному університеті імені Федьковича стався спалах кору серед студентів. Про це повідомляє пресслужба обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.

    Таким чином, із 25 вересня в університеті зафіксовано 8 випадків захворювання на кір. З-за цього була створена група для реагування і запобігання поширенню цієї хвороби.

    «Фахівці повинні не тільки оперативно повідомляти медикам у разі появи нових випадків захворювання на кір у їхніх вишах, але і здійснити збір інформації про вакцинальний статус всіх студентів», - йдеться в повідомленні.

    Департамент охорони здоров'я після цього повинен доставити вакцини проти кору для студентів, які бажають отримати захист або не мають відомостей про вакцинацію. Також в університеті розгорнуть тимчасові пункти для забезпечення студентів щепленнями.

    Нагадаємо, з початку 2019 року кір в Україні захворіли понад 58 тисяч осіб. Серед них 27 тис. 493 дорослих і 30 тис. 558 дітей, а від ускладнень кору померло 19 осіб.

    У МОЗ напередодні повідомили, що в Україні знижується рівень захворюваності на кір.

    Крім того, раніше кір було зафіксовано іще в чотирьох країнах Європи. За даними ВООЗ, зростання захворюваності на кір в Європі почалося в 2018 році і продовжилося в 2019 році: за перше півріччя було зареєстровано близько 90 тисяч випадків захворювання - більше, ніж за весь 2018 рік - 84 462 випадки.

     

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