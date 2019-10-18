В університеті Чернівців стався спалах кору



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В університеті розгорнуть тимчасові пункти для щеплень

У Чернівецькому національному університеті імені Федьковича стався спалах кору серед студентів. Про це повідомляє пресслужба обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, із 25 вересня в університеті зафіксовано 8 випадків захворювання на кір. З-за цього була створена група для реагування і запобігання поширенню цієї хвороби.

«Фахівці повинні не тільки оперативно повідомляти медикам у разі появи нових випадків захворювання на кір у їхніх вишах, але і здійснити збір інформації про вакцинальний статус всіх студентів», - йдеться в повідомленні.

Департамент охорони здоров'я після цього повинен доставити вакцини проти кору для студентів, які бажають отримати захист або не мають відомостей про вакцинацію. Також в університеті розгорнуть тимчасові пункти для забезпечення студентів щепленнями.

Нагадаємо, з початку 2019 року кір в Україні захворіли понад 58 тисяч осіб. Серед них 27 тис. 493 дорослих і 30 тис. 558 дітей, а від ускладнень кору померло 19 осіб.

У МОЗ напередодні повідомили, що в Україні знижується рівень захворюваності на кір.

Крім того, раніше кір було зафіксовано іще в чотирьох країнах Європи. За даними ВООЗ, зростання захворюваності на кір в Європі почалося в 2018 році і продовжилося в 2019 році: за перше півріччя було зареєстровано близько 90 тисяч випадків захворювання - більше, ніж за весь 2018 рік - 84 462 випадки.