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    У світі

    Щоб не списували. В Індії студенти складали іспит з коробками на головах

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    <p>Знімки були зроблені під час іспиту з хімії в одному з індійських коледжів у штаті Карнатака</p> - Щоб не списували. В Індії студенти складали іспит з коробками на головах

    Знімки були зроблені під час іспиту з хімії в одному з індійських коледжів у штаті Карнатака

    Фото: ANI

    Офіційні представники коледжу заявили, що вже припинили використовувати даний метод проти списування

    В індійському коледжі студенти з коробками на голові складали іспит із хімії. Таку практику застосували для того, щоб вони не списували у сусідів по парті.

    Як повідомляє ВВС, знімки були зроблені під час іспиту з хімії в одному з індійських коледжів у штаті Карнатака.

    Працівник коледжу відзначив, що даний крок був начебто узгоджений зі студентами, які навіть принесли свої коробки для реалізації незвичайної ідеї.

    Повідомляється, що регіональні чиновники побачили фотографії учнів з коробками на голові і відвідали коледж, щоб оскаржити даний інцидент. Один із чиновників назвав цю практику «негуманною».

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    «Коли мені повідомили про це, я негайно пішов у коледж і наказав керівництву припинити цю практику», - сказав він.

    Також він хоче застосувати дисциплінарні заходи проти працівників учбового закладу.

    Офіційні представники коледжу заявили, що вже припинили використовувати даний метод проти списування. 

    освіта студенти Індія навчання університет
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