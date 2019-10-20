Щоб не списували. В Індії студенти складали іспит з коробками на головах



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Знімки були зроблені під час іспиту з хімії в одному з індійських коледжів у штаті Карнатака Фото: ANI

Офіційні представники коледжу заявили, що вже припинили використовувати даний метод проти списування

В індійському коледжі студенти з коробками на голові складали іспит із хімії. Таку практику застосували для того, щоб вони не списували у сусідів по парті.

Як повідомляє ВВС, знімки були зроблені під час іспиту з хімії в одному з індійських коледжів у штаті Карнатака.

Працівник коледжу відзначив, що даний крок був начебто узгоджений зі студентами, які навіть принесли свої коробки для реалізації незвичайної ідеї.

Повідомляється, що регіональні чиновники побачили фотографії учнів з коробками на голові і відвідали коледж, щоб оскаржити даний інцидент. Один із чиновників назвав цю практику «негуманною».

«Коли мені повідомили про це, я негайно пішов у коледж і наказав керівництву припинити цю практику», - сказав він.

Також він хоче застосувати дисциплінарні заходи проти працівників учбового закладу.

Офіційні представники коледжу заявили, що вже припинили використовувати даний метод проти списування.