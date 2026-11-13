Міністр оборони Фінляндії викрив нову тактику тиску Росії на НАТО

Антті Хяккянен заявив, що Москва використовує переговори щодо України, аби домогтися скорочення військової присутності Альянсу в Європі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Росія намагається використати переговори щодо завершення війни в Україні для висування нових вимог до НАТО. За його словами, Кремль перевіряє готовність США та європейських держав до поступок, зокрема щодо скорочення військової присутності Альянсу у Східній Європі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Хяккянен прокоментував публікацію німецького видання Bild про можливі російські вимоги щодо нової архітектури європейської безпеки. За інформацією журналістів, Москва нібито прагне домогтися виходу Фінляндії з НАТО та виведення військових баз Альянсу з країн Балтії.

Міністр назвав такі пропозиції обурливими та наголосив, що обмеження оборонної діяльності європейських держав в інтересах Росії не можуть бути предметом переговорів.

За його оцінкою, Кремль поступово розширює свої вимоги. Якщо раніше Москва зосереджувалася переважно на умовах завершення війни проти України, то тепер намагається змінити всю систему європейської безпеки на власну користь.

Хяккянен вважає, що російська сторона таким чином перевіряє, наскільки далеко західні союзники готові зайти заради досягнення домовленостей. На його думку, поступки щодо військової присутності НАТО можуть створити небезпечний прецедент для безпеки європейських держав.

Очільник фінського оборонного відомства закликав американських та європейських політиків не піддаватися такій тактиці. Він підкреслив, що держави НАТО повинні самостійно визначати свою оборонну політику, а Росія не може диктувати умови їхньої безпеки.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив інформацію про вимогу виходу Фінляндії з НАТО. За його словами, Москва не висувала такої умови, а відповідне питання не обговорювалося.

Таким чином, конкретний зміст можливих російських пропозицій залишається непідтвердженим. Однак Хяккянен наголошує, що будь-які спроби обмежити військову присутність НАТО в Європі на вимогу Москви є неприйнятними.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нові вимоги Кремля до НАТО після переговорів із представниками Трампа. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва має намір доповнити ультиматуми 2021 року новими положеннями, сформованими під час війни проти України. Йдеться про ширші вимоги до європейської безпеки, які Кремль прагне включити до переговорного процесу.

Також «Главком» писав про оцінку Інституту вивчення війни щодо намірів Росії змінити архітектуру безпеки Європи. Аналітики зазначали, що Москва намагається використати переговори про завершення війни в Україні для просування ширших геополітичних вимог. Зокрема, Кремль прагне скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі та повернення до конфігурації сил Альянсу станом на 1997 рік.