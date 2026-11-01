Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
Європейська дипломатка закликала Росію припинити атаки на цивільних
фото з відкритих джерел

Кая Каллас: присутність російського диктатора на міжнародному саміті під час війни створює небезпечний прецедент

Можлива участь Володимира Путіна у грудневому саміті «Великої двадцятки» (G20) у США загрожує поверненням Росії до повноцінного міжнародного спілкування без відповідальності за розв'язану війну проти України. Європейська дипломатія застерігає, що запрошення російського диктатора може сприяти нормалізації воєнних злочинів. Про це заявила висока представниця Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю Bloomberg Television, повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Каллас попередила про наслідки запрошення Путіна

Глава європейської дипломатії назвала рішення Вашингтона запросити російського президента на зустріч світових лідерів приводом для серйозного занепокоєння. За її словами, Москва продовжує війну проти України, а її представники не демонструють готовності припинити агресію.

«Запрошення США Путіну викликає багато серйозних питань. Це створює ризик нормалізації воєнних злочинів, які щодня скоюються в Україні», – заявила Каллас.

Саміт G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в Маямі, штат Флорида. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон офіційно запросив Путіна. Американська сторона розраховує, що російський диктатор прийме запрошення та матиме можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

У Кремлі підтвердили отримання запрошення, однак остаточного рішення щодо особистої участі Путіна не оголосили.

Лавров почув звинувачення безпосередньо від європейських міністрів

Окремо Каллас прокоментувала участь міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у зустрічі очільників дипломатичних відомств G20 в Атланті. В інтерв'ю агентству AFP вона заявила, що російський представник поширював неправдиві твердження про війну проти України.

«Звісно, він висунув чимало брехливих тверджень, чимало неправдивих наративів», – сказала Каллас. За її словами, європейські представники мали змогу безпосередньо відповісти на заяви російського міністра.

Дипломатка також згадала пропозицію Лаврова провести зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Каллас наголосила, що для переговорів можна обрати нейтральні майданчики, а позиція російської сторони не свідчить про готовність до конструктивного діалогу.

Різку оцінку російській делегації дав і міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Під час пленарного засідання він звернувся безпосередньо до Лаврова та закликав його передати Путіну, що Росія не виграє цю війну.

«Він повинен мати сміливість сказати Путіну, що Росія не виграє цю війну», – переказав Мілібенд своє звернення до російського міністра.

Британський посадовець також порушив питання російського удару по залізничній інфраструктурі Дніпра. За повідомленням Euronews, Мілібенд нагадав Лаврову про 15 загиблих і наголосив, що саме Росія є агресором. Водночас Reuters у первинному повідомленні про атаку наводило дані про щонайменше 14 загиблих.

Лавров після зустрічі привітав готовність адміністрації Трампа вести діалог із Москвою, але розкритикував європейських представників за те, що назвав «зарозумілим бойкотом».

«Це хороший урок для наших європейських колег», – заявив російський міністр.

Суперечки навколо присутності Лаврова позначилися й на організації заходу. Традиційну спільну фотографію учасників G20 скасували після заперечень представників низки країн проти знімка разом із російським міністром. За інформацією Reuters, проти такого фотографування виступила приблизно третина учасників, зокрема представники Австралії та Канади.

Кая Каллас закликала Росію припинити атаки на цивільних

Європейська дипломатка наголосила, що готовність Москви до миру потрібно оцінювати за конкретними діями, а не заявами її посадовців.

«Якщо Росія серйозно налаштована на мир, вона спочатку припинить напади, внаслідок яких гинуть мирні жителі», – сказала Каллас.

Вона окремо згадала липень, серпень і вересень 2026 року, які назвала одними з найсмертоносніших місяців війни для цивільного населення України.

За оновленими даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у липні загинули щонайменше 448 цивільних, ще 2675 дістали поранення. У серпні жертвами російської агресії стали 372 людини, ще 2349 отримали поранення. У вересні загинули 328 цивільних, а 2105 були поранені.

Загалом за перші дев'ять місяців 2026 року ООН підтвердила загибель 2570 цивільних та поранення ще 15 211 людей. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Дипломатка виступила проти пом'якшення риторики щодо Росії

Під час інтерв'ю Каллас також привітала рішення Вашингтона схвалити можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Вартість потенційної угоди становить $2,1 млрд. Ідеться про дозвіл на можливий продаж, а не про вже здійснене постачання озброєння.

Водночас Каллас виступила проти тиску США на союзників по НАТО з метою пом'якшити їхні публічні заяви про небезпеку з боку Росії.

Її позиція пролунала на тлі повідомлень про те, що американські посадовці закликали деякі європейські країни стриманіше висловлюватися щодо російської загрози.

«Якщо ви не говорите про загрозу, вона нікуди не зникає», – наголосила Каллас.

Вона закликала європейські держави збільшувати інвестиції в оборону та позбавляти Росію фінансових ресурсів, які Кремль використовує для продовження війни.

Окремо на зустрічі G20 Каллас підтримала заклики до припинення вогню в Чорному морі. Вона наголосила, що Росія використовує продовольство, енергетику, міграцію та торговельні маршрути як інструменти тиску на інші держави.

Дипломатка звернула увагу на те, що значна частина зерна, яке перевозять Чорним морем, призначена для африканських країн. Якщо Москва справді переймається продовольчою безпекою Африки, вона має дозволити безперешкодне перевезення зерна.

Каллас також вказала на суперечність у російській риториці: Москва заявляє, що санкції не впливають на її економіку, але водночас вимагає їх скасування. На думку європейської дипломатки, Росія могла б продемонструвати справжню готовність до миру, погодившись насамперед на припинення вогню в Чорному морі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що планує особисто звернутися до Сергія Лаврова із закликом припинити війну проти України. Польський дипломат також поставив під сумнів доречність присутності російського представника на міжнародному заході.

Читайте також:

Теги: росія дипломатія Флорида Вашингтон диктатор Москва запрошення Кая Каллас Марко Рубіо G20

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Куп'янському напрямку російські війська просування не мали через українські контратаки
Українські сили просунулися на північ від Сум – ISW
1 жовтня, 23:59
У момент російського удару Північним мостом рухалися автомобілі
NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні
5 жовтня, 02:32
Місцевим рекомендували за можливості не відкривати вікна
Росія ввела обмеження у Сочі після масштабної пожежі на танкері
6 жовтня, 21:37
Росія вимагає від США поступок за припинення ударів по енергетиці України
Путін виставив Трампу ціну за енергетичне перемир'я з Україною – ЗМІ
9 жовтня, 14:52
Зеленський заявив про намір посилити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі у відповідь на нову хвилю російських атак
Зеленський назвав цілі для атак у Росії
3 жовтня, 19:59
Митрофанов: Ми усвідомлюємо те, що всі чекають повернення російських команд саме на міжнародні турніри
Керівник російського футболу розповів про переговори з УЄФА щодо повернення РФ
22 жовтня, 12:27
Представник Кремля заявив, що найближчим часом між Москвою та Вашингтоном очікується низка важливих ініціатив
Спецпредставник Путіна заявив про плани США зняти санкції з РФ
16 жовтня, 18:03
Трамп: Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20
Трамп заявив, що хотів би побачити Путіна на G20
17 жовтня, 00:34
Росія вдарила по житлових будинках Запоріжжя
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю: є тяжкопоранений
14 жовтня, 15:22

Політика

Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
Дрони атакували нафтового гіганта «Лукойл»: під ударом завод у Кстово
Дрони атакували нафтового гіганта «Лукойл»: під ударом завод у Кстово
Росія втратила ще один супутник свого аналога Starlink
Росія втратила ще один супутник свого аналога Starlink

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
138K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua