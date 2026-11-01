«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20

Кая Каллас: присутність російського диктатора на міжнародному саміті під час війни створює небезпечний прецедент

Можлива участь Володимира Путіна у грудневому саміті «Великої двадцятки» (G20) у США загрожує поверненням Росії до повноцінного міжнародного спілкування без відповідальності за розв'язану війну проти України. Європейська дипломатія застерігає, що запрошення російського диктатора може сприяти нормалізації воєнних злочинів. Про це заявила висока представниця Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю Bloomberg Television, повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Каллас попередила про наслідки запрошення Путіна

Глава європейської дипломатії назвала рішення Вашингтона запросити російського президента на зустріч світових лідерів приводом для серйозного занепокоєння. За її словами, Москва продовжує війну проти України, а її представники не демонструють готовності припинити агресію.

«Запрошення США Путіну викликає багато серйозних питань. Це створює ризик нормалізації воєнних злочинів, які щодня скоюються в Україні», – заявила Каллас.

Саміт G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в Маямі, штат Флорида. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон офіційно запросив Путіна. Американська сторона розраховує, що російський диктатор прийме запрошення та матиме можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

У Кремлі підтвердили отримання запрошення, однак остаточного рішення щодо особистої участі Путіна не оголосили.

Лавров почув звинувачення безпосередньо від європейських міністрів

Окремо Каллас прокоментувала участь міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у зустрічі очільників дипломатичних відомств G20 в Атланті. В інтерв'ю агентству AFP вона заявила, що російський представник поширював неправдиві твердження про війну проти України.

«Звісно, він висунув чимало брехливих тверджень, чимало неправдивих наративів», – сказала Каллас. За її словами, європейські представники мали змогу безпосередньо відповісти на заяви російського міністра.

Дипломатка також згадала пропозицію Лаврова провести зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Каллас наголосила, що для переговорів можна обрати нейтральні майданчики, а позиція російської сторони не свідчить про готовність до конструктивного діалогу.

Різку оцінку російській делегації дав і міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Під час пленарного засідання він звернувся безпосередньо до Лаврова та закликав його передати Путіну, що Росія не виграє цю війну.

«Він повинен мати сміливість сказати Путіну, що Росія не виграє цю війну», – переказав Мілібенд своє звернення до російського міністра.

Британський посадовець також порушив питання російського удару по залізничній інфраструктурі Дніпра. За повідомленням Euronews, Мілібенд нагадав Лаврову про 15 загиблих і наголосив, що саме Росія є агресором. Водночас Reuters у первинному повідомленні про атаку наводило дані про щонайменше 14 загиблих.

Лавров після зустрічі привітав готовність адміністрації Трампа вести діалог із Москвою, але розкритикував європейських представників за те, що назвав «зарозумілим бойкотом».

«Це хороший урок для наших європейських колег», – заявив російський міністр.

Суперечки навколо присутності Лаврова позначилися й на організації заходу. Традиційну спільну фотографію учасників G20 скасували після заперечень представників низки країн проти знімка разом із російським міністром. За інформацією Reuters, проти такого фотографування виступила приблизно третина учасників, зокрема представники Австралії та Канади.

Кая Каллас закликала Росію припинити атаки на цивільних

Європейська дипломатка наголосила, що готовність Москви до миру потрібно оцінювати за конкретними діями, а не заявами її посадовців.

«Якщо Росія серйозно налаштована на мир, вона спочатку припинить напади, внаслідок яких гинуть мирні жителі», – сказала Каллас.

Вона окремо згадала липень, серпень і вересень 2026 року, які назвала одними з найсмертоносніших місяців війни для цивільного населення України.

За оновленими даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у липні загинули щонайменше 448 цивільних, ще 2675 дістали поранення. У серпні жертвами російської агресії стали 372 людини, ще 2349 отримали поранення. У вересні загинули 328 цивільних, а 2105 були поранені.

Загалом за перші дев'ять місяців 2026 року ООН підтвердила загибель 2570 цивільних та поранення ще 15 211 людей. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Дипломатка виступила проти пом'якшення риторики щодо Росії

Під час інтерв'ю Каллас також привітала рішення Вашингтона схвалити можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Вартість потенційної угоди становить $2,1 млрд. Ідеться про дозвіл на можливий продаж, а не про вже здійснене постачання озброєння.

Водночас Каллас виступила проти тиску США на союзників по НАТО з метою пом'якшити їхні публічні заяви про небезпеку з боку Росії.

Її позиція пролунала на тлі повідомлень про те, що американські посадовці закликали деякі європейські країни стриманіше висловлюватися щодо російської загрози.

«Якщо ви не говорите про загрозу, вона нікуди не зникає», – наголосила Каллас.

Вона закликала європейські держави збільшувати інвестиції в оборону та позбавляти Росію фінансових ресурсів, які Кремль використовує для продовження війни.

Окремо на зустрічі G20 Каллас підтримала заклики до припинення вогню в Чорному морі. Вона наголосила, що Росія використовує продовольство, енергетику, міграцію та торговельні маршрути як інструменти тиску на інші держави.

Дипломатка звернула увагу на те, що значна частина зерна, яке перевозять Чорним морем, призначена для африканських країн. Якщо Москва справді переймається продовольчою безпекою Африки, вона має дозволити безперешкодне перевезення зерна.

Каллас також вказала на суперечність у російській риториці: Москва заявляє, що санкції не впливають на її економіку, але водночас вимагає їх скасування. На думку європейської дипломатки, Росія могла б продемонструвати справжню готовність до миру, погодившись насамперед на припинення вогню в Чорному морі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що планує особисто звернутися до Сергія Лаврова із закликом припинити війну проти України. Польський дипломат також поставив під сумнів доречність присутності російського представника на міжнародному заході.