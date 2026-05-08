Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог

Лариса Голуб
Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас
Перед початком будь-яких потенційних переговорів Євросоюз готує перелік вимог до Росії 

Європейський Союз має сформувати чіткий перелік вимог до Російської Федерації перед початком будь-яких потенційних переговорів. Одним із ключових пунктів має стати повне виведення російського військового контингенту з території Придністров'я. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас під час свого візиту до Кишинева, інформує «Главком».

Кая Каллас критично оцінила поточний стан дискусій, зазначивши, що зараз більшість вимог висувається Україні, а не агресору. За її словами, «мирні переговори, які тривають, насправді нікуди не ведуть».

«Мирні переговори, які тривають, насправді нікуди не ведуть. І ми бачимо, що всі вимоги висуваються українській стороні, а не російській. Перш ніж ми розмовлятимемо з росіянами, нам потрібно домовитися про те, про що ми хочемо з ними розмовляти, і тому я вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ скласти перелік того, що ми хочемо від російської сторони», – сказала Кая Каллас.

У цьому контексті вона зазначила, що Росія вже висуває певні вимоги Європі, зокрема щодо скасування санкцій.

«І саме такі питання ми обговорюємо з міністрами закордонних справ ЄС наприкінці травня», – сказала Каллас, додавши, що «виведення російських військ з Придністров’я також має бути одним із вимог ЄС до Росії».

«Главком» писав, що Російська Федерація готова до діалогу з країнами Європейського Союзу. Але, як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков Моква не збирається виступати ініціатором відновлення контактів.

Разом з тим голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни. 

