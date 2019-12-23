Медведєв озвучив умову зняття російських санкцій з України



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Прем’єрміністр РФ Дмитро Медведєв

Глава російського уряду заявив, що РФ залишається для України «найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером»

Прем’єрміністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова розглянути питання про санкції з України, але ініціатива «повинна виходити від Києва», пише російське агентство ТАСС.

«Ми ж їм (українській стороні) завжди говорили: хочете, ми навіть готові розглянути і питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути якась ініціатива з вашого боку, тому що ви їх спочатку ввели», — сказав голова уряду РФ журналістам.

При цьому глава російського кабінету міністрів звернув увагу на той факт, що РФ залишається для України «найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером». За оцінкою Медведєва, що обсяги співпраці двох країн, які залишаються наразі, значущі і для РФ, і для України.

При цьому Медведєв не виключив відновлення контактів з українським колегою в майбутньому, але поки цього не планується. «Не плануються (контакти) між керівниками урядів РФ і України», — сказав глава кабінету міністрів РФ. Він нагадав, що «зараз контакти перервані», прем’єрміністри не телефонують і не переписуються. При цьому він зазначив, що окремі представники уряду РФ, наприклад, віце-прем’єр Дмитро Козак і міністр енергетики Олександр Новак, спілкуються зі своїми українськими колегами.

«Я нічого не виключаю, хочуть — будь ласка», — сказав Медведєв про можливість відновлення контактів на рівні прем’єр-міністрів двох країн.

Додамо, що сьогодні прем’єрміністр РФ Дмитро Медведєв доручив уряду Російської Федерації простежити за тим, щоб рішення про врегулювання суперечок між «Газпромом» і «Нафтогазом» були виконані.