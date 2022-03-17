Медведєв зареєструвався у Telegram та вигадав нову причину війни

Третій президент Росії Дмитро Медведєв почав освоювати новий канал зв’язку зі світом

Медведєв вигадав причину початку війни Росії проти України. Про це він написав у своєму першому пості в месенджері Telegram. За словами лідера путінської партії «Єдина Росія», війну спровокувала «шалена русофобія Заходу».

«Експансія НАТО до наших кордонів, економічна та інформаційна війна, розв'язана проти нашої країни по всіх напрямках, нескінченні погрози та залякування, люте переслідування наших громадян за кордоном. Все це – причини того крайнього загострення міжнародної ситуації, яке весь світ переживає у ці дні», – упевнений Медведєв, який так і не назвав війну, розв’язану Росією про України, війною.

Втім, зазначив третій російський президент, у Росії достатньо сили, що «поставити на місце всіх знахабнілих ворогів нашої країни». Медведєв пообіцяв і надалі воювати за той світовий порядок, який влаштує Росію.

Станом на цю хвилину у Медведєва уже майже 64 тисячі підписників. Коментарі на каналі заступника голови Радбезу Росії закриті.

Нагадаємо, раніше у Росії заблокували усі соцмережі, у яких полюбляв вести блоги Дмитро Медведєв. Тож йому довелося зареєструватися на Telegram.