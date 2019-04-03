Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram



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Фото: instagram / sussexroyal

В первой записи блога супруги разместили несколько фотографий, сделанных во время участия семьи в официальных мероприятиях

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри завели официальный аккаунт в Instagram. Всего за шесть часов страница набрала миллион подписчиков - это в два раза быстрее, чем у официального мирового рекордсмена.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован результат звезды K-pop Kang Daniel, который 2 января 2019 года набрал первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут. Аккаунт герцогов Сассекских за сегодняшнюю ночь набрал уже больше двух миллионов.

В первой записи блога супруги разместили несколько фотографий, сделанных во время участия семьи в официальных мероприятиях. Меган и Гарри общаются с людьми, катаются на лодке и участвуют в защите дикой природы.

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram. Мы с нетерпением ждем, когда сможем поделиться всем, что нас вдохновляет, поддерживает, а также рады возможности освещать ключевые события. Спасибо за вашу поддержку, приветствуем вас на нашей странице @sussexroyal. Гарри и Меган», - написали герцоги Сассекские.

Меган до знакомства с будущим мужем часто публиковала сообщения в Instagram и Twitter, а также вела собственный блог о жизни The Tig. Но затем ей пришлось отказаться от ведения соцсетей, как и от многих других вещей, которые не подходят ей по статусу.

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Джерело: Cosmopolitan