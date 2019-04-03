  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри

    • Розсилка
    Меган Маркл - Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Меган Маркл

    За шесть часов страница герцога и герцогини Сассекских набрала миллион подписчиков

    Сегодня стало известно, что у герцога и герцогини Сассекских появился официальный Instagram-аккаунт @sussexroyal, в котором уже два миллиона подписчиков, но всего один пост - подборка снимков королевской семьи и подтверждение того, что аккаунт - не фейк.

    Скорее всего, именно здесь первым делом появится новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями, а пока вспоминаем старые фотографии Маркл из соцсетей. Там есть на что посмотреть.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри
    Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри

    Читайте також

    Сообщается, что всего за шесть часов страница герцога и герцогини Сассекских набрала миллион подписчиков - это в два раза быстрее, чем у официального мирового рекордсмена.

    В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован результат звезды K-pop Kang Daniel, который 2 января 2019 года набрал первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут. Аккаунт герцогов Сассекских за сегодняшнюю ночь набрал уже больше двух миллионов.

     «Добро пожаловать в наш официальный Instagram. Мы с нетерпением ждем, когда сможем поделиться всем, что нас вдохновляет, поддерживает, а также рады возможности освещать ключевые события. Спасибо за вашу поддержку, приветствуем вас на нашей странице @sussexroyal. Гарри и Меган», - написали герцоги Сассекские.

     Читайте также: Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Читайте також
    Меган Маркл Принц Гарри социальная сеть Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ