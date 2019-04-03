Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри



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Меган Маркл

За шесть часов страница герцога и герцогини Сассекских набрала миллион подписчиков

Сегодня стало известно, что у герцога и герцогини Сассекских появился официальный Instagram-аккаунт @sussexroyal, в котором уже два миллиона подписчиков, но всего один пост - подборка снимков королевской семьи и подтверждение того, что аккаунт - не фейк.

Скорее всего, именно здесь первым делом появится новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями, а пока вспоминаем старые фотографии Маркл из соцсетей. Там есть на что посмотреть.

Сообщается, что всего за шесть часов страница герцога и герцогини Сассекских набрала миллион подписчиков - это в два раза быстрее, чем у официального мирового рекордсмена.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован результат звезды K-pop Kang Daniel, который 2 января 2019 года набрал первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут. Аккаунт герцогов Сассекских за сегодняшнюю ночь набрал уже больше двух миллионов.

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram. Мы с нетерпением ждем, когда сможем поделиться всем, что нас вдохновляет, поддерживает, а также рады возможности освещать ключевые события. Спасибо за вашу поддержку, приветствуем вас на нашей странице @sussexroyal. Гарри и Меган», - написали герцоги Сассекские.