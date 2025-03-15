ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»

Іван Крутіков, за даними російських ЗМІ, у 2022 році поїхав на так звану СВО як боєць приватної військової компанії

У Курській області українські військові ліквідували командира батальйону «Курські витязі» Івана Крутікова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на депутата з Курщини Дмитра Гулієва.

Відомо, що 33-річний Крутіков із позивним «07» був ліквідований у бою біля Суджі у середу, 12 березня.

«У стрілецькому бою, віч-на-віч з ворогом, загинув мій брат і друг, командир штурмового батальйону «Курські витязі» Іван Крутіков», – написав Дмитро Гулієв.

Іван Крутіков, за даними російських ЗМІ, у 2022 році поїхав на так звану СВО як боєць приватної військової компанії. За словами окупанта, він «брав участь не в одному конфлікті», але не у складі «Вагнер». Згодом Крутіков повернувся на Курщину, де керував дитячим боксерським клубом «Витязь». Після початку операції ЗСУ у Курській області у «Витязі» приймали російських біженців, а через два тижні, запевняв Крутіков, усі тренери спортклубу підписали контракт на військову службу.

Відтоді Іван Крутіков воював проти України у складі інтернаціональної бригади «Пятнашка», обіймав посаду командира штурмового батальйону «Курські витязі», який сформували у вересні 2024 року. Бригаду «Пятнашка» сформували у 2014 році переважно з уродженців Абхазії, з того ж часу військові бригади брали участь у війні проти України, зокрема, у окупації міста Шахтарськ Донецької області. З 2022 року військові російської «Пятнашки» брали участь у наступі на місто Авдіївка Донецької області, а у 2024 році бригаду перекинули на Курщину.

Раніше ЗСУ ліквідували дворазового чемпіона світу з танкового біатлону.

Також ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області. Ворожі підрозділи намагалися використовувати масові атаки, кидаючи в бій значну кількість піхоти.