Менеджер «Приватбанку» торгував даними клієнтів



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Засуджений за грошову винагороду в 400 грн за допомогою мережі інтернет, через месенджер Telegram надсилав замовнику інформацію про клієнтів банку, що становить банківську таємницю

Менеджер ПАТ КБ «Приватбанк» у Рівненській філії установи продавав дані клієнтів. Про це йдеться у рішенні Рівненського міського суду, який у судовому засіданні 20 вересня розглядав відповідне подання органів прокуратури. Вирок в указаній справі оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначається, під час досудового розслідування правоохоронними органами було встановлено неодноразові факти, коли в лютому 2018 року засуджений, перебуваючи на своєму робочому місці в ПАТ КБ «Приватбанк», за грошову винагороду в розмірі 400 грн за допомогою мережі інтернет, через месенджер Telegram надсилав замовнику інформацію про клієнтів банку, що становить банківську таємницю.

Обвинувачений свою провину визнав.

Суд визнав обвинувачуваного винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.354 (Прийняття пропозиції працівником по здійсненню або нездійсненню будь-яких дій з використанням займаного положення), ч.2 і ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах).

Водночас суд звільнив обвинувачуваного від ув'язнення, встановивши йому покарання з випробуванням та іспитовим строком тривалістю в один рік.

На момент винесення вироку обвинувачений вже не працював в «Приватбанку» і числився комірником в компанії, що займається продажем авто.

Як повідомляв «Главком», у серпні у Києві працівники банку привласнили майже 600 млн грн.

Джерело: Укрінформ