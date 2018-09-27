Відсторонено від посади мера Гостомеля, який перебуває під слідством



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Голова Гостомельської селищної ради Юрій Прилипко підозрюється у розтраті бюджетних коштів

Голові Гостомельської селищної ради оголошено підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг

Голову Гостомельської селищної ради Київської області Юрія Прилипка відсторонено від обов’язків строком на 2 місяці в межах розслідування кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Відповідне рішення Голосіївський районний суд столиці ухвалив у середу, 26 вересня.

Нагадаємо, за матеріалами Київської місцевої прокуратури №1 голові Гостомельської селищної ради оголошено підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг у Гостомелі.

Розмір збитків, завданих злочином, документально підтверджено на суму понад 700 тис. гривень.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Підозру голові сільради підписав прокурор Києва.

Раніше повідомлялося, що Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді застави для голови Гостомельської селищної ради.