Відсторонено від посади мера Гостомеля, який перебуває під слідством
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Розсилка
Голові Гостомельської селищної ради оголошено підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг
Голову Гостомельської селищної ради Київської області Юрія Прилипка відсторонено від обов’язків строком на 2 місяці в межах розслідування кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Відповідне рішення Голосіївський районний суд столиці ухвалив у середу, 26 вересня.
Нагадаємо, за матеріалами Київської місцевої прокуратури №1 голові Гостомельської селищної ради оголошено підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг у Гостомелі.
Розмір збитків, завданих злочином, документально підтверджено на суму понад 700 тис. гривень.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Підозру голові сільради підписав прокурор Києва.
Раніше повідомлялося, що Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді застави для голови Гостомельської селищної ради.