У Києві працівники банку привласнили майже 600 млн грн



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Банківські зловмисники працювали за певною «схемою»

Працівники Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту захисту економіки задокументували злочинну діяльність працівників банку, що призвела до розтрати коштів на загальну суму 597 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Під час проведення комплексу слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що банківські посадовці організували розтрату активів банку.

«Зловмисники працювали за певною «схемою»: спочатку вони незаконно закладали кошти з відкритого для них кореспондентського рахунку іншої банківської установи. Пізніше підозрювані списували їх під кредитні договори офшорних компаній, які належали їм же», - інформують у поліції.

20 серпня голові спостережної ради банку, а також чотирьом іншим працівникам установи повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

21 серпня суд обрав стосовно голови спостережної ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 27 мільйонів гривень.