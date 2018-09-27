Експерт попередив про небезпечну функцію оновленого Google Chrome



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Нововведення загрожують конфіденційності користувачів браузера

Дослідник безпеки і криптографії Метью Грін розповів про потенційно небезпечну нову функцію в інтернет-браузері Google Chrome.

Про це Грін написав в своєму блозі.

Експерт розповів, що в новій версії браузера розробники додали функцію, яка авторизує користувачів без їхнього відома. Він зазначив, що дане нововведення не було анонсовано компанією.

За словами Гріна, якщо користувачі Chrome заходять на будь-який з сервісів Google, наприклад, YouTube або Gmail, то вони автоматично будуть авторизовані в браузері. Така функція дозволяє синхронізувати дані користувачів між Chrome і іншими сервісами компанії і передавати на сервери Google історію поведінки користувачів.

Експерт підкреслив, що нововведення загрожують конфіденційності користувачів браузера.

Раніше розробники сервісу дозволяли користувачам Chrome переглядати веб-сторінки без входу в особистий обліковий запис Google. Завдяки цьому люди, які використовують цей браузер, могли не турбуватися, що історія їх переглядів відобразиться на особистій сторінці або потрапить на сервери Google.

Щоб це сталося, користувачам потрібно було увійти в Chrome і погодитися на «синхронізацію даних» між браузером і іншими сервісами Google.