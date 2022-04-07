Евакуація 7 квітня: погоджено 10 гуманітарних коридорів

Із Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило плани роботи гуманітарних коридорів на 7 квітня. Отже, на сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

Із Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

Із міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації

Із міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті.

Із міста Мелітополь до Запоріжжя

На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації

Із міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

Із міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

Із міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

Із міста Рубіжне до міста Бахмут

Із селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Харківської області евакуюватися.

«Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість», – заначила Верещук.

Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

Також нагадаємо, що окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську.

Вчора на Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі. Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

Додамо, що МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої.

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