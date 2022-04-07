  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Евакуація 7 квітня: погоджено 10 гуманітарних коридорів

    Із Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті - Евакуація 7 квітня: погоджено 10 гуманітарних коридорів
    Із Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті
    фото з відкритих джерел

    Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило плани роботи гуманітарних коридорів на 7 квітня. Отже, на сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів.

    • Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
    • Із Бердянська до Запоріжжя

    На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

    • Із міста Токмак до Запоріжжя

    На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації

    • Із міста Енергодар до Запоріжжя

    На власному транспорті.

    • Із міста Мелітополь до Запоріжжя

    На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації

    • Із міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

    Місце зборів: проспект Хіміків, 28

    • Із міста Лисичанськ до міста Бахмут

    Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

    • Із міста Попасна до міста Бахмут

    Місце зборів: вул. Первомайська, 42

    • Із міста Рубіжне до міста Бахмут
    • Із селища Гірське до міста Бахмут

    Місце зборів: вул. Гагарина, 13

    Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

    Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Харківської області евакуюватися.

    «Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість», – заначила Верещук.

    Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

    Також нагадаємо, що окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську.

    Вчора на Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі. Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

    Додамо, що МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя росія окупанти Луганщина війна Попасна Україна Запорізька область окупація евакуація Енергодар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Евакуація 7 квітня: погоджено 10 гуманітарних коридорів