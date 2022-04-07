Евакуація 7 квітня: погоджено 10 гуманітарних коридорів
Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило плани роботи гуманітарних коридорів на 7 квітня. Отже, на сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів.
- Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
- Із Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- Із міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації
- Із міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті.
- Із міста Мелітополь до Запоріжжя
На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації
- Із міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- Із міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- Із міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- Із міста Рубіжне до міста Бахмут
- Із селища Гірське до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.
Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Харківської області евакуюватися.
«Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість», – заначила Верещук.
Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.
Також нагадаємо, що окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську.
Вчора на Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі. Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.
Додамо, що МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої.