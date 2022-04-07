Оперативні дані з фронту: окупанти намагаються відновити наступ на Донбасі

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 6:00 7 квітня

Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 квітня.

Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

На Слобожанському напрямку противник і надалі блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета - завдання вогневого ураження підрозділам Збройних сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів з відновлення боєздатності своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області.

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація Повітряних сил продовжувала нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів.

Як повідомлялося, частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей РФ, що межують з Україною.