Воєнний стан: що буде з курсом гривні, зарплатами і транспортом



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Про можливі наслідки запровадження воєнного стану для простих українців

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні і чи прийматиме літаки «Бориспіль»? Чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії?

Як відомо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Джерело: Deutsche Welle