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    Стало відомо, хто отримає спецперепустки на транспорт у Києві

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    Минулого року спецперепустки отримало 127 тисяч киян - Стало відомо, хто отримає спецперепустки на транспорт у Києві
    Минулого року спецперепустки отримало 127 тисяч киян
    Ілюстративне фото

    Рух громадського транспорту не зупинятиметься на час локдауну

    Спеціальні перепустки для проїзду в міському транспорті вводяться у Києві з понеділка, 5 квітня, сам транспорт та метро продовжить функціонувати. Про це «РБК-Україна» розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

    «Ми вирішили, що громадський транспорт – це важливий елемент роботи в цілому, тому не стали повністю зупиняти його роботу, в тому числі і метро, як це було минулої весни. Весь транспорт з 5 квітня у нас буде працювати в режимі спеціальних перевезень з наявністю спецперепустки», – заявив він.

    За словами Поворозника, спецперепустки отримають працівники критичної інфраструктури Києва.

    «Ці спецперепустки можуть отримати працівники критичної інфраструктури міста. Мова йде про держструктури, сферу медицини, соціального забезпечення, житлово-комунальної інфраструктури, приватні підприємства, які зараз працюють і забезпечують життєдіяльність міста, наприклад, продовольчі магазини», – повідомив чиновник.

    Поки що не зовсім зрозуміло, який буде порядок видачі перепусток. Це питання сьогодні обговорюється міською комісією з екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішення якої буде оприлюднене завтра, 1 квітня.

    «Завтра ми оприлюднимо порядок отримання цих пропусків. Минулого року у нас це було організовано: подавали заявки і отримували від КМДА спецперепустки», – додав Микола Поворозник.

    Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення максимально жорсткого карантину у столиці. Відповідно з понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками для пасажирів.

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    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро мер чиновник КМДА транспорт столиця
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