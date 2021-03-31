Стало відомо, хто отримає спецперепустки на транспорт у Києві

Рух громадського транспорту не зупинятиметься на час локдауну

Спеціальні перепустки для проїзду в міському транспорті вводяться у Києві з понеділка, 5 квітня, сам транспорт та метро продовжить функціонувати. Про це «РБК-Україна» розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

«Ми вирішили, що громадський транспорт – це важливий елемент роботи в цілому, тому не стали повністю зупиняти його роботу, в тому числі і метро, як це було минулої весни. Весь транспорт з 5 квітня у нас буде працювати в режимі спеціальних перевезень з наявністю спецперепустки», – заявив він.

За словами Поворозника, спецперепустки отримають працівники критичної інфраструктури Києва.

«Ці спецперепустки можуть отримати працівники критичної інфраструктури міста. Мова йде про держструктури, сферу медицини, соціального забезпечення, житлово-комунальної інфраструктури, приватні підприємства, які зараз працюють і забезпечують життєдіяльність міста, наприклад, продовольчі магазини», – повідомив чиновник.

Поки що не зовсім зрозуміло, який буде порядок видачі перепусток. Це питання сьогодні обговорюється міською комісією з екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішення якої буде оприлюднене завтра, 1 квітня.

«Завтра ми оприлюднимо порядок отримання цих пропусків. Минулого року у нас це було організовано: подавали заявки і отримували від КМДА спецперепустки», – додав Микола Поворозник.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення максимально жорсткого карантину у столиці. Відповідно з понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками для пасажирів.