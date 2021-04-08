Мера німецького міста позбавили повноважень, бо він прищепився поза чергою

Посадовцю запропонували зробити щеплення із залишків вакцини і він погодився

Міська рада німецького міста Галле проголосувала за тимчасове призупинення повноважень 64-річного мера Бернда Віганда, який вакцинувався від коронавірусу поза чергою.

Як пише Spiegel, рішення про відсторонення Віганда з 8 квітня було ухвалено 34 голосами проти 13, одна людина утрималася. Голосування проходило поіменно, безпартійний Віганд не був присутній на зустрічі.

Голова міської ради Катя Мюллер заявила, що Віганд порушив довіру до нього, збрехавши про те, що не щепився. Тим часом прокуратура Галле розслідує привласнення вакцини Вігандом.

Мер Галле зробив щеплення проти Covid-19 з іншими політиками у січні в офісі державної адміністрації попри те, що ще не настала його черга. Віганд визнав це у лютому і пояснив вчинок наявністю залишків вакцини, які могли зіпсуватися. За його словами, йому запропонували зробити щеплення через те, що він був у переліку посадовців, які могли отримати «спеціальну вакцинацію» за наявністю залишків.

Нещодавно президент Німеччини закликав жителів країни готуватися до тижнів жорстких обмежень. За його словами, для придушення пандемії зроблено вже було багато, мали місце і помилки, зокрема при тестуванні і вакцинації. Водночас президент Німеччини закликав усіх брати участь в кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка набирає обертів.

Локдаун в Німеччині у світлі сплеску заражень коронавірусом залишиться в силі до 18 квітня. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Школи та дитячі садочки будуть припиняти свою діяльність при показнику нових заражень за останні сім днів у 200 випадків на 100 тисяч осіб.

Жорсткий локдаун діє в ФРН з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували та доповнювали новими заходами.