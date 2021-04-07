Грошей на закупівлю вакцин нема. Міністр назвав потрібну суму

На закупівлю вакцин від коронавірусу не вистачає понад 6 млрд грн

Степанов обіцяє поставки щонайменше 24 млн доз ковід-вакцини, однак досі не відомо за який кошт Україна їх придбає

На закупівлю вакцин від коронавірусу для українців потрібно ще 6,5 млрд гривень. Ці кошти підуть на закупівлю законтрактованих обсягів. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми вже проводили нараду щодо додаткового фінансування ... Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% українців, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин», – відзначив міністр.

Він додав, що коли формувався бюджет-2021 Міністерство охорони здоров'я просило на закупівлю вакцин понад 15 млрд гривень, але отримало 4 млрд з обіцянкою при потребі оперативно дофінансувати закупівлі.

«На сьогоднішній день ці потреби, за нашими підрахунками, орієнтовно становлять 6,5 млрд гривень», – додав Степанов.

Також сьогодні Степанов заявив, що Україна має контракти на 24 млн доз вакцини від коронавірусу та назвав орієнтовний графік поставок.

Як обіцяють в уряді, Україна начебто може розраховувати на 32 млн доз вакцин цього року.

Зауважимо, що попри заяву Степанова, напередодні стало відомо, що індійська компанія з виробництва вакцин Serum Institute зможе відновити експорт вакцин від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) у червні, але тільки за умови покращення ситуації з Covid-19 в Індії.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Наразі не відомо, коли будуть поставлено ці вакцини і за який кошт. Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

В Україні за минулу добу було щеплено від коронавірусу 15 585 осіб. З початку кампанії вакцинації ін'єкції були зроблені 320 265 громадянам. Темп вакцинації дещо прискорився, однак Київська область припинила робити щеплення, бо закінчився препарат.

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