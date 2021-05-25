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    Меркель анонсувала продовження у Раді ЄС дискусії щодо «Північного потоку – 2»

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    Глава уряду ФРН заявила, що Берлін &laquo;зробив усе, щоб гарантувати продовження отримання Україною транзитних зборів&raquo; у разі запуску газопроводу РФ - Меркель анонсувала продовження у Раді ЄС дискусії щодо «Північного потоку – 2»

    Глава уряду ФРН заявила, що Берлін «зробив усе, щоб гарантувати продовження отримання Україною транзитних зборів» у разі запуску газопроводу РФ

    Саміт Ради Євросоюзу відбудеться у червні

    Питання щодо проєкту «Північний потік – 2» буде стояти у порядку денному Ради ЄС у червні. Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі.

    «Вважаю, що ця тема, звісно, знову буде відігравати певну роль у нашій дискусії в червні», – сказала глава німецького уряду.

    Вона знову заявила, що Берлін «зробив усе, щоб гарантувати продовження отримання Україною транзитних зборів» у разі запуску цього газопроводу. Очільниця німецького уряду підкреслила, що «завжди надавала особливу увагу» ролі України у контексті постачання російського газу в Європу.

    Меркель також зазначила, що переговори на тему «Північного потоку – 2» зі США тривають, і наголосила на критичному ставленні до екстериторіальних санкцій.

    Водночас вона заявила, що «міцні енергетичні взаємини» між ЄС і Росією не є односторонньою залежністю. У цьому контексті Меркель сказала, що якщо навіть за часів холодної війни укладалися газові контракти з СРСР, то й енергетичне співробітництво з Росією сьогодні має бути можливим.

    Загалом, за її словами, дискусія щодо відносин з Росією засвідчила, що «ЄС має дуже багато можливостей», але ефективність європейської політики на цьому зовнішньополітичному напрямку «нижча за можливу» через різні позиції країн-членів ЄС.

    «І ця неоднорідність послаблює ЄС», – вважає канцлер ФРН.

    Як відомо, на днях будівництво «Північного потоку-2» відновилося у водах Німеччини.

    Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

    Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

    При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

    Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

    Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: ЄС енергетика газ Німеччина Ангела Меркель саміт будівництво політика Північний потік-2
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    Меркель анонсувала продовження у Раді ЄС дискусії щодо «Північного потоку – 2»