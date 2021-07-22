Щур зірвав засідання парламенту в іспанській Андалусії (відео)

Помітивши щура, депутати почали зриватися із своїх місць

В Іспанії під час засідання регіонального парламенту Андалузії в залі з’явився пацюк і наробив не аби якого галасу. Коли пацюк пробіг по залу, депутати помітно запанікували. Відповідне відео опубліковало видання Reuters.

Як видно на відео інциденту, помітивши щура, депутати почали зриватися із своїх місць. Хтось вибіг із залу, а хтось вискакував на столи і піднімав ноги, аби не зустрітися з чотирилапим порогом. Метушня, що розпочалася, зірвала обговорення питання щодо призначення сенатором колишнього президента правління Сусани Діас.

Якийсь час депутати намагалися знайти тварину під столами, і лише коли стало ясно, що вона втекла, засідання продовжилося.

Тим часом, на курорті у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.