У вихідні в Києві через спортивні змагання буде обмежено рух (карти)

Перекриття доріг є необхідною умовою проведення масових змагань із триатлону

24-25 липня у Києві у зв’язку із проведенням змагань із триатлону «Dragon Capital 70.3 триатлон Кубок Києва 2021» буде обмежено рух транспорту на Подолі. Також у зв’язку з цим буде змінено маршрути громадського транспорту.

Спортивні змагання триватимуть два дні:

24 липня, у суботу, на Трухановому острові відбудеться Hoka забіг 5 км та дитячі старти,

25 липня, у неділю, — індивідуальний заплив на 1,9 км та триатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етап плавання (1900 м), етап велогонки (90 км) та етап бігу (21 км).

Графік перекриття вулиць 24-25 липня 2021 року:

Контрактова площа – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;

Поштова площа (причал № 2-10) – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня.

Графік перекриття вулиць 24 липня 2021 року:

вул. Труханівська – із 16:00 до 20:00.

Графік перекриття вулиць 25 липня 2021 року:

вул. Труханівська – із 7:00 до 15:30;

вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 15:30;

Боричів узвіз – із 07:00 до 15:30;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 15:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;

поворот з мосту Метро на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;

поворот з мосту Патона на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;

поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську – із 07:00 до 13:30.

Рух на Набережному шосе у бік ст. м. «Видубичі», рух на вул. Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вул. Нижній та Верхній Вал обмежено не буде. Рух у цих напрямках буде відкрито у звичайному режимі.

Triathlon Ukraine, організатор заходу «Dragon Capital 70.3 триатлон Кубок Києва 2021», рекомендує киянам та гостям столиці завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.