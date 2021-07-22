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    У вихідні в Києві через спортивні змагання буде обмежено рух (карти)

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    Nриатлонний старт на дистанції 70.3 включає етап етап велогонки (90 км) - У вихідні в Києві через спортивні змагання буде обмежено рух (карти)
    Nриатлонний старт на дистанції 70.3 включає етап етап велогонки (90 км)
    Фото: Сергій Моос/Facebook

    Перекриття доріг є необхідною умовою проведення масових змагань із триатлону

    24-25 липня у Києві у зв’язку із проведенням змагань із триатлону «Dragon Capital 70.3 триатлон Кубок Києва 2021» буде обмежено рух транспорту на Подолі. Також у зв’язку з цим буде змінено маршрути громадського транспорту.

    Спортивні змагання триватимуть два дні:

    • 24 липня, у суботу, на Трухановому острові відбудеться Hoka забіг 5 км та дитячі старти,
    • 25 липня, у неділю, — індивідуальний заплив на 1,9 км та триатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етап плавання (1900 м), етап велогонки (90 км) та етап бігу (21 км).

    Графік перекриття вулиць 24-25 липня 2021 року:

    • Контрактова площа – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
    • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
    • Поштова площа (причал № 2-10) – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня.

    Графік перекриття вулиць 24 липня 2021 року:

    • вул. Труханівська – із 16:00 до 20:00.

    Графік перекриття вулиць 25 липня 2021 року:

    • вул. Труханівська – із 7:00 до 15:30;
    • вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 15:30;
    • Боричів узвіз – із 07:00 до 15:30;
    • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 15:30;
    • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;
    • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;
    • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;
    • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;
    • поворот з мосту Метро на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;
    • поворот з мосту Патона на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;
    • поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську – із 07:00 до 13:30.

    Рух на Набережному шосе у бік ст. м. «Видубичі», рух на вул. Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вул. Нижній та Верхній Вал обмежено не буде. Рух у цих напрямках буде відкрито у звичайному режимі.

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    Triathlon Ukraine, організатор заходу «Dragon Capital 70.3 триатлон Кубок Києва 2021», рекомендує киянам та гостям столиці завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

    Теги: Київ спорт дороги триатлон транспорт
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    У вихідні в Києві через спортивні змагання буде обмежено рух (карти)