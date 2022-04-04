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    Події в Україні

    Живі поруч з мертвими: в Ягідному окупанти тримали у підвалі жінок і дітей (фото)

    Дії нелюдів на території нашої держави важко описати словами - Живі поруч з мертвими: в Ягідному окупанти тримали у підвалі жінок і дітей (фото)

    Дії нелюдів на території нашої держави важко описати словами

    фото: В'ячеслав Чаус/ Facebook

    У невеликому приміщенні перебували понад 150 заручників

    У маленькому підвалі школи села Ягідне, що на Чернігівщині, рашисти тримали у заручниках одночасно понад 150 цивільних. У малесенькому приміщенні примусово перебували у тому числі жінки та діти. Про це розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

    Очільник Чернігівської ОВА поділився фотографіями з підвалу, де окупанти утримували понад 150 мешканців Ягідного. За його словами, людей іноді випускали на вулицю, однак не часто, а умови були жахливими.

    «Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод, спрага, страх, біль, відчай. Туалет на відро. Задуха», – розповів Чаус.

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    Дії нелюдів на території нашої держави важко описати словами. фото: В'ячеслав Чаус/ Facebook
    Дії нелюдів на території нашої держави важко описати словами. фото: В'ячеслав Чаус/ Facebook
    Дії нелюдів на території нашої держави важко описати словами. фото: В'ячеслав Чаус/ Facebook
    Дії нелюдів на території нашої держави важко описати словами. фото: В'ячеслав Чаус/ Facebook

    Посадовець висловив захоплення мужністю і витримкою жінок та дітей, які там перебували. Він зазначив, що ворог обов'язково відповість по повній за скоєне.

    Нагадаємо, 3 квітня під Черніговом звільнені три населені пункти, у тім числі село Ягідне.

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    Теги: росія окупанти діти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Живі поруч з мертвими: в Ягідному окупанти тримали у підвалі жінок і дітей (фото)