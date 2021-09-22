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    Мешканець Нікополя виростив ягоди інжиру вагою понад 100 грамів (фото, відео)

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    Інжир сорту Blue geant - Мешканець Нікополя виростив ягоди інжиру вагою понад 100 грамів (фото, відео)
    Інжир сорту Blue geant
    Фото Євген Швайка / Facebook

    Садівник називає ягоди цього сорту важковаговиками

    Мешканець Нікополя Євген Швайка поділився світлинами та відео свого врожаю у Facebook. На знімках – ягода інжиру вагою 108,5 грамів.

    Як зазначив Євген Швайка, це сорт Blue geant. Сам садівник називає ягоди цього сорту важковаговиками.

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    Як відомо, дерево інжиру це субтропічне плодове дерево висотою до 10м. Плоди інжиру солодкі, соковиті, мають м’яку шкірку та соковиту м’якоть.

    Раніше інжир вирощували переважно у Криму. З часом і зі зміною клімату, дерево стали вирощувати на Прикарпатті та у південних регіонах України.

    Нагадаємо, на Херсонщині подружжя вирощує 45 сортів інжиру та відкриває секрети для українського клімату.

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    Теги: рослини ягода
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    Мешканець Нікополя виростив ягоди інжиру вагою понад 100 грамів (фото, відео)