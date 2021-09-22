Мешканець Нікополя виростив ягоди інжиру вагою понад 100 грамів (фото, відео)

Садівник називає ягоди цього сорту важковаговиками

Мешканець Нікополя Євген Швайка поділився світлинами та відео свого врожаю у Facebook. На знімках – ягода інжиру вагою 108,5 грамів.

Як зазначив Євген Швайка, це сорт Blue geant. Сам садівник називає ягоди цього сорту важковаговиками.

Як відомо, дерево інжиру це субтропічне плодове дерево висотою до 10м. Плоди інжиру солодкі, соковиті, мають м’яку шкірку та соковиту м’якоть.

Раніше інжир вирощували переважно у Криму. З часом і зі зміною клімату, дерево стали вирощувати на Прикарпатті та у південних регіонах України.

Нагадаємо, на Херсонщині подружжя вирощує 45 сортів інжиру та відкриває секрети для українського клімату.

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