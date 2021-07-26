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    На Закарпатті достигає інжир (фото)

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    На Закарпатті достигає інжир (фото)
    Фото Закарпаття онлайн

    Цьогоріч визрівання фрукта запізніле, кажуть метеорологи

    Незважаючи на те, що на дворі вже друга половина літа, в місті Ужгороді лише тепер достигають плоди інжиру, який зазвичай визріває наприкінці червня. Про це пише Закарпаття онлайн.

    Цьогоріч, через запізнілу і прохолодну весну, у порівняні з попередніми роками, у фазовому розвитку відстають усі сільськогосподарські культури.

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    Фото Закарпаття онлайн
    Фото Закарпаття онлайн
    Фото Закарпаття онлайн

    За даними спостережень авіаметеорологічної станції Ужгород, сума ефективних температур з початку вегетаційного періоду в м. Ужгород станом на другу декаду липня досягла 1308⁰, що значно нижче за середні багаторічні показники (для порівняння, у 2018 році ця сума досягла 1539⁰).

    Нагадаємо, в Україні розпочався сезон ґрунтових кавунів.

    На ринки завезли херсонські кавуни за 15 грн/кг. У супермаркетах розпродують вирощені під плівкою в середньому за 17 грн/кг. Також торгують кавунами з Азербайджану. Коштують вони 17,95 грн/кг. Ціна щодня падатиме, кажуть продавці.

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    Теги: Закарпаття ціни Ужгород
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    На Закарпатті достигає інжир (фото)