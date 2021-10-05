У Вінниці жінка вигулювала дітей у ТРЦ на повідку (фото)

Такі повідки для дітей поширені у Європі

В інтернеті подібний повідок, так званий браслет безпеки, можна придбати за 174 грн

У Вінниці мама гуляла з дітьми торговим центром і тримала їх на повідку. При цьому в її руках було два великих пакети. Відповідне фото опублікували в групі «Моя Вінниця» на Facebook.

На знімку видно, як мама йде торговим центром з двома великими пакетами в руках. Поруч з нею йдуть діти, яких вона прив'язала до себе за допомогою спеціального повідця.

В інтернеті подібний повідок, так званий браслет безпеки, можна придбати за 174 грн. В описі сказано, що це «незамінний аксесуар, коли батькам потрібні дві вільні руки, а дитину відпустити ніяк не можна».

У поліції Вінницької області «Сегодня» повідомили, що використання таких пристроїв не порушує прав дітей, якщо вони, ці пристосування, не завдають тілесних ушкоджень.

За словами силовиків, подібні «повідці» відкрито продаються в інтернет-магазинах. Неофіційно в поліції припустили, що такі пристрої допомагають батькам не втратити дітей у великих містах.

Нагадаємо, у Вінниці кожного тижня батьки приводять підлітків, аби перевірити на детекторі брехні. Цікавляться, чи вживають ті наркотики.