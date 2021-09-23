Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)

23 вересня телерадіоведучій виповнюється 75 років

Ветеран українського радіо та телебачення, Народна артистка України Тамара Стратієнко відзначає 75-й день народження. «Главком» зібрав цікаві факти з життя легендарної ведучої.

Тамара Стратієнко почала працювати на радіо, ще навчаючись на другому курсі Київського інституту театрального мистецтва, який закінчила у 1968 році.

«Перша програма, яку я записала, – «Казка про царя Салтана» Пушкіна. Я дуже хвилювалася, але мені дуже це все сподобалося, і покотилося. На радіо я «виговорилася», тому що програм було багато, були високопрофесійні режисери, які слідкували за логікою, за наголосами. Це була з 11:00 до 20:00 прекрасна школа, і я не знаю, як без радіо я взагалі могла б жити. Радіо для мене – це все. Я, власне, з телебачення і прийшла на радіо. Я люблю радіо, люблю цей мікрофон, люблю ці затишні студії, людей, які тут працюють», – розповіла Тамара Стратієнко.

Старше покоління добре пам’ятає популярні програми «Сонячні кларнети», «Майстри гумору», «І тільки музика», «Зичимо щастя»; радіопрограми «Загадки мови», «Цікаве мовознавство», «Малі таємниці великого світу», «Від суботи до суботи», «А ми до вас в ранковий час», ведучою яких була Тамара Стратієнко. Молодші – «Вечірню казку» у виконанні популярної ведучої.

«Із «Кларнетами» («Сонячні кларнети» – перше талант-шоу на українському телебаченні, яке у 1970-80 роки дивилася вся Україна – «Главком») у моєму житті справді пов’язано все найбільш «сонячне», — зізналася Тамара Стратієнко. — Я десять років вела цю програму. Були випадки, коли у деяких областях під час наших виступів викликали навіть загони кінної міліції! Неймовірна кількість людей тоді поривалася потрапити в зал. І всім місць не вистачало. Над першим випуском «Кларнетів» працювали, власне, перші профі українського телебачення: оператори, режисери, редактори. Прем’єра передачі вийшла в ефір — і я цілком випадково зустрічаю Миколу Охмакевича... «Тамаро, в цієї програми велике майбутнє! Вона й тебе зробить зіркою!» — так сказав. І наче благословив (Микола Охмакевич – у 1979-1991 голова Державного комітету УРСР телебачення і радіомовлення (1979-1991), президент Державної телерадіокомпанії України (1991-1994)».

З 1995 року Тамара Стратієнко працює на посаді професора кафедри методики викладання української мови Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова.

Цікаве з життя легендарної ведучої

Законодавиця мод

Перший телеефір Тамари Стратієнко відбувся у 1972 році. Звичаї у ті часи були суворими – «глухі» комірці, непрозорі тканини ... Як бути стильною, коли зарплата диктора-початківця невелика, а в країні тотальний дефіцит? До проблеми підходили креативно, зізналася ведуча.

«Одну і ту ж кофточку надягали один раз як слід, а інший – задом наперед. Попереду, наприклад, був круглий виріз, а ззаду трикутний – таким чином виходив новий фасон! Глядачеві ж здавалося, що річ нова, адже колір її по чорно-білому телевізору не розбереш! Одного разу сестра мого чоловіка передала мені красиву прозору блузку кольору гнилої вишні. Але вийти у такий на роботу означало приректи себе на неприємності – аж до звільнення. Я приміряла блузку раз, другий, але так і не зважилася одягнути. І ось свято 8 Березня. Думаю: може, ризикнути? – розповіла Тамара Стратієнко. – Порадилася з чоловіком. А він: «Одягай! Якщо у вашому керівництві є справжні чоловіки, вони схвалять ». І я ... одягла! Веду ефір, а серце б'ється «крізь шифон». У той день, правда, ніхто нічого не сказав. Але на понеділок випала летючка ... Спеціально пішла! Думаю, будуть виносити догану або звільняти. Сиджу – не дихаю ... Раптом слово бере голова Комітету держтелерадіо і каже: «Молодець, Тамара! Порадувала! Давно не бачили такої краси!» Його слова відкрили зелену вулицю для всіх модниць на українському телебаченні».

Звання народної артистки треба виправдати

«Пам’ятаю, коли одержала звання народної артистки України, я ледве не впала на коліна, – згадує телеведуча. – Я була така щаслива. А потім я думала: «Це ж треба все виправдати». Як ми працювали над собою, як ми виважували кожне слово. Взагалі я одержала звання молодою. І я щаслива, що держава так поцінувала, бо не просто було одержати звання».

До ефірів була готова завжди

«Мене інколи питають: «У вас були колись такі моменти, коли ви були не готові до ефіру чи щось у вас там не вийшло? Чи щось не так сказали?». Я не пам’ятаю таких моментів. Я настільки відповідально ставилася до кожного ефіру, вибудовувала кожне інтерв’ю, на одну відповідь продумувала 5-7 варіантів відповіді та була готова до будь-якої відповіді. І за це величезна подяка моїм вчителям, моїм батькам, які виховали мене так».

Вчитися відчувати дух часу у молоді

«Молодь наша прекрасна, я це відчуваю та бачу. Гадаю, нам треба у них учитися відчувати дух часу. А ще вчуся у своїх дітей терплячості. Здавалося б, то надбання дорослої, мудрої людини, але і діти вже вміють це робити. Я вчуся у них берегти своє здоров’я. Ми ж, дорослі, як привчені? Розкидаємо емоції, спалюємо себе, і вже буквально за пів дня нас ні на що не вистачає. Вчуся йти в ногу з модою, бути завжди на рівні — у молодих це так швидко і вправно виходить. А ще вчуся у них сміливості, впевненості. У хорошому розумінні цього слова. А по-іншому їм і не можна тепер. Бо коли робити перші самостійні кроки з пересторогою, озираючись назад, то, напевне, мало що вийде, затопчуть».

Секрет щастя – люди, які поруч

«З роками вже починаєш розуміти, що насправді найбільше щастя – коли тебе оточують хороші люди. І немає вищого багатства, ніж їхнє добре ставлення до тебе, їхня любов, повага, взаєморозуміння. Та найголовніше і найвище – твоя потреба в таких людях. І з цим мені справді поталанило».

Нагадаємо, 14 вересня виповнилося 75 років дикторці та ведучій, заслуженій артистці УРСР, Народній артистці України Тетяні Цимбал. Майже пів століття з них вона віддала телебаченню – УТ, «Перший національний», «Новий», «СТБ».