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    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)

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    Тамара Стратієнко почала працювати на радіо, ще навчаючись на другому курсі Київського інституту театрального мистецтва - Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)
    Тамара Стратієнко почала працювати на радіо, ще навчаючись на другому курсі Київського інституту театрального мистецтва
    фото з відкритих джерел

    23 вересня телерадіоведучій виповнюється 75 років

    Ветеран українського радіо та телебачення, Народна артистка України Тамара Стратієнко відзначає 75-й день народження. «Главком» зібрав цікаві факти з життя легендарної ведучої.

    Тамара Стратієнко почала працювати на радіо, ще навчаючись на другому курсі Київського інституту театрального мистецтва, який закінчила у 1968 році.

    «Перша програма, яку я записала, – «Казка про царя Салтана» Пушкіна. Я дуже хвилювалася, але мені дуже це все сподобалося, і покотилося. На радіо я «виговорилася», тому що програм було багато, були високопрофесійні режисери, які слідкували за логікою, за наголосами. Це була з 11:00 до 20:00 прекрасна школа, і я не знаю, як без радіо я взагалі могла б жити. Радіо для мене – це все. Я, власне, з телебачення і прийшла на радіо. Я люблю радіо, люблю цей мікрофон, люблю ці затишні студії, людей, які тут працюють», – розповіла Тамара Стратієнко.

    Старше покоління добре пам’ятає популярні програми «Сонячні кларнети», «Майстри гумору», «І тільки музика», «Зичимо щастя»; радіопрограми «Загадки мови», «Цікаве мовознавство», «Малі таємниці великого світу», «Від суботи до суботи», «А ми до вас в ранковий час», ведучою яких була Тамара Стратієнко. Молодші – «Вечірню казку» у виконанні популярної ведучої.

    «Із «Кларнетами» («Сонячні кларнети» – перше талант-шоу на українському телебаченні, яке у 1970-80 роки дивилася вся Україна – «Главком») у моєму житті справді пов’язано все найбільш «сонячне», — зізналася Тамара Стратієнко. — Я десять років вела цю програму. Були випадки, коли у деяких областях під час наших виступів викликали навіть загони кінної міліції! Неймовірна кількість людей тоді поривалася потрапити в зал. І всім місць не вистачало. Над першим випуском «Кларнетів» працювали, власне, перші профі українського телебачення: оператори, режисери, редактори. Прем’єра передачі вийшла в ефір — і я цілком випадково зустрічаю Миколу Охмакевича... «Тамаро, в цієї програми велике майбутнє! Вона й тебе зробить зіркою!» — так сказав. І наче благословив (Микола Охмакевич – у 1979-1991 голова Державного комітету УРСР телебачення і радіомовлення (1979-1991), президент Державної телерадіокомпанії України (1991-1994)».

    З 1995 року Тамара Стратієнко працює на посаді професора кафедри методики викладання української мови Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова.

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    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)
    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)
    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)
    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)
    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)
    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)
    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)

    Цікаве з життя легендарної ведучої

    Законодавиця мод

    Перший телеефір Тамари Стратієнко відбувся у 1972 році. Звичаї у ті часи були суворими – «глухі» комірці, непрозорі тканини ... Як бути стильною, коли зарплата диктора-початківця невелика, а в країні тотальний дефіцит? До проблеми підходили креативно, зізналася ведуча.

    «Одну і ту ж кофточку надягали один раз як слід, а інший – задом наперед. Попереду, наприклад, був круглий виріз, а ззаду трикутний – таким чином виходив новий фасон! Глядачеві ж здавалося, що річ нова, адже колір її по чорно-білому телевізору не розбереш! Одного разу сестра мого чоловіка передала мені красиву прозору блузку кольору гнилої вишні. Але вийти у такий на роботу означало приректи себе на неприємності – аж до звільнення. Я приміряла блузку раз, другий, але так і не зважилася одягнути. І ось свято 8 Березня. Думаю: може, ризикнути? – розповіла Тамара Стратієнко. – Порадилася з чоловіком. А він: «Одягай! Якщо у вашому керівництві є справжні чоловіки, вони схвалять ». І я ... одягла! Веду ефір, а серце б'ється «крізь шифон». У той день, правда, ніхто нічого не сказав. Але на понеділок випала летючка ... Спеціально пішла! Думаю, будуть виносити догану або звільняти. Сиджу – не дихаю ... Раптом слово бере голова Комітету держтелерадіо і каже: «Молодець, Тамара! Порадувала! Давно не бачили такої краси!» Його слова відкрили зелену вулицю для всіх модниць на українському телебаченні».

    Звання народної артистки треба виправдати

    «Пам’ятаю, коли одержала звання народної артистки України, я ледве не впала на коліна, – згадує телеведуча. – Я була така щаслива. А потім я думала: «Це ж треба все виправдати». Як ми працювали над собою, як ми виважували кожне слово. Взагалі я одержала звання молодою. І я щаслива, що держава так поцінувала, бо не просто було одержати звання».

    До ефірів була готова завжди

    «Мене інколи питають: «У вас були колись такі моменти, коли ви були не готові до ефіру чи щось у вас там не вийшло? Чи щось не так сказали?». Я не пам’ятаю таких моментів. Я настільки відповідально ставилася до кожного ефіру, вибудовувала кожне інтерв’ю, на одну відповідь продумувала 5-7 варіантів відповіді та була готова до будь-якої відповіді. І за це величезна подяка моїм вчителям, моїм батькам, які виховали мене так».

    Вчитися відчувати дух часу у молоді

    «Молодь наша прекрасна, я це відчуваю та бачу. Гадаю, нам треба у них учитися відчувати дух часу. А ще вчуся у своїх дітей терплячості. Здавалося б, то надбання дорослої, мудрої людини, але і діти вже вміють це робити. Я вчуся у них берегти своє здоров’я. Ми ж, дорослі, як привчені? Розкидаємо емоції, спалюємо себе, і вже буквально за пів дня нас ні на що не вистачає. Вчуся йти в ногу з модою, бути завжди на рівні — у молодих це так швидко і вправно виходить. А ще вчуся у них сміливості, впевненості. У хорошому розумінні цього слова. А по-іншому їм і не можна тепер. Бо коли робити перші самостійні кроки з пересторогою, озираючись назад, то, напевне, мало що вийде, затопчуть».

    Секрет щастя – люди, які поруч

    «З роками вже починаєш розуміти, що насправді найбільше щастя – коли тебе оточують хороші люди. І немає вищого багатства, ніж їхнє добре ставлення до тебе, їхня любов, повага, взаєморозуміння. Та найголовніше і найвище – твоя потреба в таких людях. І з цим мені справді поталанило».

    Нагадаємо, 14 вересня виповнилося 75 років дикторці та ведучій, заслуженій артистці УРСР, Народній артистці України Тетяні Цимбал. Майже пів століття з них вона віддала телебаченню – УТ, «Перший національний», «Новий», «СТБ».

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    Теги: Крим кримські татари ФСБ президент батьки
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    Легенда українського телебачення Тамара Стратієнко святкує ювілей (фото)