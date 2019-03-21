Мей визнала, що Британія не зможе вийти з Євросоюзу 29 березня



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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Прем'єр Британії не хоче другого референдуму щодо Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у середу пізно ввечері заявила, що Сполучене Королівство не зможе офіційно покинути Європейський союз 29 березня, як це було заплановано раніше.

Про це повідомляє Reuters.

«Прем'єр Британії повідомила, що її країна не покине ЄС 29 березня, вона сказала, що не готова відтермінувати Brexit пізніше, ніж на 30 червня», - йдеться у повідомленні.

Також Мей додала, що не хоче другого референдуму.

Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.