«Ми розірвемо взагалі все, що є». Кремль висловився щодо взаємин України та Росії

У Кремлі заявили, що розривання стосунків з Україною – це погано

Росія може розірвати всі стосунки з Україною, заявив журналістам 5 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, «місця для взаємності у відносинах Росії і України скоро не залишиться».

Коментуючи питання, чи введе Кремль дзеркальні заходи у зв'язку із останніми українськими санкціями проти РФ, речник Путіна заявив: «Ми скоро, напевно, з Україною вже дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності більше не залишиться місця - ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності». Він додав, що скоро «ми розірвемо взагалі все, що є, це погано».

За його словами, це можна сприймати «тільки з глибоким жалем».