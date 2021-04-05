«Ми розірвемо взагалі все, що є». Кремль висловився щодо взаємин України та Росії
У Кремлі заявили, що розривання стосунків з Україною – це погано
Росія може розірвати всі стосунки з Україною, заявив журналістам 5 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, «місця для взаємності у відносинах Росії і України скоро не залишиться».
Коментуючи питання, чи введе Кремль дзеркальні заходи у зв'язку із останніми українськими санкціями проти РФ, речник Путіна заявив: «Ми скоро, напевно, з Україною вже дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності більше не залишиться місця - ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності». Він додав, що скоро «ми розірвемо взагалі все, що є, це погано».
За його словами, це можна сприймати «тільки з глибоким жалем».Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Серед іншого, під санкції потрапили російські підприємства.