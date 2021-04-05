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    «Ми розірвемо взагалі все, що є». Кремль висловився щодо взаємин України та Росії

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    «Ми розірвемо взагалі все, що є». Кремль висловився щодо взаємин України та Росії
    Фото з відкритих джерел

    У Кремлі заявили, що розривання стосунків з Україною – це погано

    Росія може розірвати всі стосунки з Україною, заявив журналістам 5 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

    За словами Пєскова, «місця для взаємності у відносинах Росії і України скоро не залишиться».

    Коментуючи питання, чи введе Кремль дзеркальні заходи у зв'язку із останніми українськими санкціями проти РФ, речник Путіна заявив: «Ми скоро, напевно, з Україною вже дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності більше не залишиться місця - ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності». Він додав, що скоро «ми розірвемо взагалі все, що є, це погано».

    За його словами, це можна сприймати «тільки з глибоким жалем».

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Серед іншого, під санкції потрапили російські підприємства.
    Теги: Росія санкції Путін Володимир Зеленський
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