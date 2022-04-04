Джонсон переконуватиме Шольца ввести нові санкції проти Росії

Від початку повномасштабного військового вторнення РФ в Україну Борс Джонсон виступає за жорсткі санкції проти Росії

Німеччина має посилити тиск на РФ, вважає прем'єр Великої Британії

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції проти Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона. Про це повідомляє The Times.

Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати його посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.

Нагадаємо, Європейський Союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва.

Канада обіцяє зробити все можливе, аби Росія понесла відповідальність за вчинені нею в Україні масові злочини.

Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що воєнні злочини російських військових в Україні мають стати останнім проявом цього зла на Землі.

До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

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