Зробимо агресору вогняну дорогу в пекло – командувач повітряних сил розповів, де вночі було гаряче

збили дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ

Уночі повітряні сили збили дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ

Щогодини Повітряні Сили наносять нищівних втрат ворогу

Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що російські окупанти застосовують проти військових та мирних мешканців балістичні ракети дальньої дії, оперативно-тактичні комплекси й оперативно-тактичну авіацію, однак небо над Україною надійно захищене.

«Наші сили з протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. А це, десятки, сотні врятованих життів!

Щогодини Повітряні сили наносять нищівних втрат ворогу. Тільки протягом першої доби нападу рф, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Хочу відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм», – сказав

Микола Олещук повідомив, що сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника.

«Стійкість та мужність виявили військовослужбовці підрозділів радіотехнічних військ при відбиті атак російських диверсійних груп. Особовий склад окремого радіолокаційного взводу, незважаючи на значні втрати серед військовослужбовців, утримав позицію та вийшов у визначений район. Підрозділи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького в короткий термін та з незначними втратами військової техніки і озброєння зуміли передислокуватися у визначений район та приступили до виконання бойових завдань», – сказав командувач Повітряних сил.

Також Микола Олещук зауважив, що угруповання Повітряних Сил продовжує ведення бойових дій, самовіддано відбиває повітряні удари противника та веде постійну повітряну розвідку.

До строю авіації Повітряних Сил повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас. Свій досвід та професійні навички вони демонструють при виконанні найскладніших завдань, зокрема в небі над столицею нашої України.

Загалом, за дві доби війни, російські окупаційні війська втратили 14 літаків різних типів, вісім гелікоптерів, 102 танки, 536 бойових броньованих машин, 15 гармат, ЗРК БУК-М1, десятки безпілотних авіаційних комплексів.

«На жаль, внаслідок бойових дій агресора, Повітряні Сили зазнали непоправних втрат. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю загиблих Героїв та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

З вірою у Перемогу, з вірою у святість справи, з вірою в Український народ, ми будемо звільняти рідну землю від російського агресора. Зробимо йому вогняну дорогу в пекло!», – підсумував Микола Олещук.

Раніше повідомлялося, що через вторгнення в Україну скасовано всі авіарейси з Ростова-на-Дону. В результаті в місті почалася паніка.

Як відомо, Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні. Повідомлення про це вона виклала у соцмережі Instagram.