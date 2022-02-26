Україна закликала Google, YouTube, Meta, Netflix та Apple заблокувати сервіси для росіян

Очільник Мінцифри звернувся до американських компаній з офіціними листами

Як повідомив очільник Міністерства цифрової інформації Михайло Федоров, він надіслав листи Apple, Google, YouTube, Netflix та Meta з проханням заборонити громадянам РФ доступ до AppStore, Play Market, Facebook, Instagram, Netflix та блокування каналів пропагандистських російських ЗМІ.

«Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, заборонити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24. Звернувся до YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаюсь нас нациками та наркоманами, брешуть та пропагують війну. Звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram. Звернувся до Netflix щодо блокування сервісу у РФ» – написав Федоров.

За словами міністра, метою звернень є не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та думаючого населення.

Зазначимо, що через санкції щодо російських банків, в країні вже спостерігає проблеми із доступом до ApplePay.

Тим часом «Роскомнадзор» вимагає від ЗМІ видалити правду про напад Росії на Україну. На думку російської влади, не відповідає дійсності інформація про обстріли українських міст і загибель мирних мешканців.

Нагадаємо, кілька днів тому «Роскомнадзор» зобов’язав ЗМІ користуватися тільки офіційною інформацією. В іншому разі погрожують блокуванням і штрафами.

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