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    Сполучені Штати повідомили про нову фазу Covid-19: вірус дістався села

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    Епідемія коронавірусу дісталась американської провінції&nbsp; - Сполучені Штати повідомили про нову фазу Covid-19: вірус дістався села
    Епідемія коронавірусу дісталась американської провінції 
    Фото: REUTERS/Brian Snyder

    Американцям порадили носити маску навіть вдома, якщо в сім'ї живуть люди різних поколінь

    У Сполучених Штатах розпочалася нова фаза епідемії коронавірусу, коли інфекція стала «надзвичайно поширеною» як в сільській місцевості, так і в містах. Про це заявила координатор робочої групи Білого дому із боротьби з Covid-19 Дебора Біркс, передає в понеділок, 3 серпня, Голос Америки.

    За її словами, кількість заражень продовжує зростати в низці районів країни, і представники органів охорони здоров'я працюють з губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

    «Ми перебуваємо в новій фазі. Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як у сільській місцевості, так і в містах... Я звертаюся до всіх жителів сільської місцевості: ви не маєте імунітету і не захищені від цього вірусу», - заявила доктор Дебора Біркс, виступаючи на каналі CNN.

    Вона наголосили, що люди, які живуть в сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей із супутніми захворюваннями.

    Також помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жіруар наголосив на важливості носіння масок.

    «Якщо ми цього не зробимо, не обмежимо скупчення людей в закритих просторах, вірус так і буде поширюватися», - заявив він.

    За словами Жируара, носіння масок і уникнення скупчень дає такий же результат, як і жорсткий карантин.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      72168
    • Одужали
      39543
    • Хворіють
      30900
    • Померли
      1725

    В Україні станом на ранок 3 серпня лабораторно підтверджено 73 158 випадків коронавірусу, із них за добу – 990. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Чернівецькій та Харківській областях.

    Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

    США карантин інфекція вірус коронавірус
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