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    Міграційна служба не організовувала чартер до Польщі для Саакашвілі

    Міграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі
    Державна міграційна служба України не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі. Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми «Схеми». «ДМС не здійснювала транспортування Михеїла
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Міграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі

    Державна міграційна служба України не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

    Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми «Схеми».

    «ДМС не здійснювала транспортування Михеїла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня», – заявили в Міграційній службі.

    Раніше у Державній прикордонній службі також повідомили «Схемам», що не володіють інформацією щодо того, хто організував та оплатив приватний літак для вивезення Саакашвілі до Польщі, і порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.

    Як з’ясували журналісти «Схем», Саакашвілі був вивезений з Києва до Варшави 12 лютого на приватному літаку Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW. Він має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story. В Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

    Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

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