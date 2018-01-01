Міграційна служба не організовувала чартер до Польщі для Саакашвілі
- Вчора, 23:59
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Міграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі
Державна міграційна служба України не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.
Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми «Схеми».
«ДМС не здійснювала транспортування Михеїла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня», – заявили в Міграційній службі.
Раніше у Державній прикордонній службі також повідомили «Схемам», що не володіють інформацією щодо того, хто організував та оплатив приватний літак для вивезення Саакашвілі до Польщі, і порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.
Як з’ясували журналісти «Схем», Саакашвілі був вивезений з Києва до Варшави 12 лютого на приватному літаку Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW. Він має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story. В Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.
Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.
12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».
Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.