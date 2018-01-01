Міграційна служба не організовувала чартер до Польщі для Саакашвілі

Міграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі

Державна міграційна служба України не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі. Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми «Схеми». «ДМС не здійснювала транспортування Михеїла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

Міграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі

Державна міграційна служба України не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми «Схеми».

«ДМС не здійснювала транспортування Михеїла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня», – заявили в Міграційній службі.

Раніше у Державній прикордонній службі також повідомили «Схемам», що не володіють інформацією щодо того, хто організував та оплатив приватний літак для вивезення Саакашвілі до Польщі, і порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.

Як з’ясували журналісти «Схем», Саакашвілі був вивезений з Києва до Варшави 12 лютого на приватному літаку Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW. Він має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story. В Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.