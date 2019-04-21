Міграційна служба за останні три дні видала понад 15 тисяч ID-карток



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Загалом, починаючи з 2016 року, в Україні оформлено понад 3,2 млн ID-карток

Територіальні органи та підрозділи Державної міграційної служби по всій Україні упродовж трьох останніх днів видали 15 003 ID-картки (інформація станом на 15 годину 21 квітня 2019 року). Про це повідомляє сайт установи.

«З метою сприяння вільному волевиявленню громадян України під час повторного голосування на чергових виборах Президента України Міграційна служба організувала чергування працівників, які забезпечують видачу вже виготовлених та доставлених до територіальних органів та підрозділів ДМС ID-карток. Крім того, у черговому режимі видача паспортів громадянина України здійснюється у центрах надання адміністративних послуг та центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс», - йдеться у повідомленні.

Загалом, починаючи з 2016 року, в Україні оформлено понад 3,2 млн ID-карток.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.