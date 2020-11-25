Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зернових до 65 мільйонів тонн

Експорт зернових залишається на рівні топ-5 врожаїв за останній період, - Висоцький

Станом на 23 листопада українські аграрії зібрали зернових і зернобобових культур 60,9 млн тонн

Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зернових у 2020 році в Україні на 3 млн тонн ─ до 65 млн тонн. Про це повідомив заступник голови Мінекономіки Тарас Висоцький у Facebook.

«В Україні збір урожаю-2020 добігає кінця. Цього року аграрії зібрали менше зернових і олійних культур. Збір зернових очікується на рівні 65 млн тонн ─ цього цілком достатньо, щоб забезпечити внутрішній попит», ─ стверджує Висоцький.

Він додав, що експорт зернових залишається на рівні топ-5 врожаїв за останній період.

До відома, станом на 23 листопада українські аграрії зібрали 79,2 млн тонн основних культур з площі 23,5 млн га, зокрема зернових і зернобобових культур 60,9 млн тонн з площі близько 14,7 млн га (96% прогнозу).

За даними Держстату, у 2019 році Україна зібрала 75,1 млн тонн зернових і зернобобових, у 2018-му ─ 70,1 млн тонн.

Як повідомлялося, в Україні найнижчий за останні п’ять років врожай кукурудзи.

Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.