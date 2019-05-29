Продажі гривневих облігацій на аукціоні впали до рекордно низького рівня



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Мінфіну довелося підвищити ставку тримісячних паперів

Попит на тримісячні ОВДП впав в 14 разів - до 46,5 млн грн (за номіналом)

Продажі гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціонах 28 травня впали до рекордно низького для останніх місяців рівня в 1,23 мільярда гривень, і Мінфіну довелося підвищити ставку тримісячних паперів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Попит на тримісячні ОВДП впав в 14 разів - до 46,5 млн грн (за номіналом), а на довгі, дворічні, раніше популярні серед нерезидентів, - в 16 разів, до 29 млн грн.

У той же час попит на шести і 12-місячні папери збільшився в 1,6-1,7 рази, відповідно до 500 млн грн і 836,8 млн грн, що дозволило Мінфіну трохи компенсувати втрати.

Що стосується валютних паперів, то основний обсяг розміщення (73,86 млн) забезпечили ОВДП з можливістю дострокового погашення, на які традиційно був лише один покупець.

Продажі восьмимісячних і 17-місячних доларових паперів становили відповідно 13,2 млн доларів і 3,9 млн доларів, а ставки за ними залишилися на рівні 7,25% річних.

«Очікуваного раніше припливу нерезидентів в зв'язку з запуском «лінку» з депозитарієм Clearstream 28 травня не відбулося, так як ця новина померкла на тлі коментарів екс-співвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського FT про доцільність дефолту», - зазначає агентство.

На цьому фоні зниження вартості українських єврооблігацій і ВВП-варантів 28 травня вранці становило до 1% і навіть трохи більше за найдовшим із паперів, так як 27 травня на ринку США і Великобританії був банківський вихідний. Однак до кінця дня папери відіграли частину падіння, втративши за день в ціні до 0,4%

Гривня 28 травня, за словами учасників ринку, також подешевшала до 26,5075 грн за долар з 26,345 грн за долар у попередній робочий день.

До слова, міжнародна платіжна система LEO стала четвертою в Україні, платіжними організаціями яких є небанківські фінансові установи.