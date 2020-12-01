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    Мінфін залучив до бюджету вшестеро менше коштів від держпозики, ніж минулого тижня

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    Найбільший попит був зосереджений на паперах, які держава викупить 3 березня 2021 року &ndash; від 18 затверджених заявок бюджет отримав 1,96 млрд грн - Мінфін залучив до бюджету вшестеро менше коштів від держпозики, ніж минулого тижня
    Найбільший попит був зосереджений на паперах, які держава викупить 3 березня 2021 року – від 18 затверджених заявок бюджет отримав 1,96 млрд грн

    Міністерство пропонувало придбати гривневі облігації зі строком погашення три місяці, один рік та три роки

    Міністерство фінансів на черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень, що вшестеро менше від суми минулого тижня. Відповідні результати були оприлюднені Мінфіном 1 грудня.

    Зазначається, що міністерство пропонувало придбати гривневі облігації зі строком погашення три місяці, один рік та три роки.

    Найбільший попит був зосереджений на паперах, які держава викупить 3 березня 2021 року – від 18 затверджених заявок бюджет отримав 1,96 млрд грн від загального обсягу залучених коштів.

    Середньозважена ставка дохідності за ними зросла відразу на 22 базисних пункти і становила 10,93%.

    Найдорожчими з точки зору обслуговування стали трирічні облігації, від розміщення яких бюджет отримав 171,7 млн грн. Їхня середньозважена дохідність становить 11,62%. 

    Від продажу річних облігацій бюджет отримав ще 531,6 мільйона, ставка дохідності становить 11,62%.

    Нагадаємо, 24 листопада від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 16,8 мільярда гривень, що є найбільшою сумою позики з червня.

    Як повідомлялося, до держбюджету вперше з початку року надійшли майже всі заплановані кошти.

    Теги: Мінфін бюджет гроші держава
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