Мінфін залучив до бюджету вшестеро менше коштів від держпозики, ніж минулого тижня

Найбільший попит був зосереджений на паперах, які держава викупить 3 березня 2021 року – від 18 затверджених заявок бюджет отримав 1,96 млрд грн

Міністерство пропонувало придбати гривневі облігації зі строком погашення три місяці, один рік та три роки

Міністерство фінансів на черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень, що вшестеро менше від суми минулого тижня. Відповідні результати були оприлюднені Мінфіном 1 грудня.

Зазначається, що міністерство пропонувало придбати гривневі облігації зі строком погашення три місяці, один рік та три роки.

Найбільший попит був зосереджений на паперах, які держава викупить 3 березня 2021 року – від 18 затверджених заявок бюджет отримав 1,96 млрд грн від загального обсягу залучених коштів.

Середньозважена ставка дохідності за ними зросла відразу на 22 базисних пункти і становила 10,93%.

Найдорожчими з точки зору обслуговування стали трирічні облігації, від розміщення яких бюджет отримав 171,7 млн грн. Їхня середньозважена дохідність становить 11,62%.

Від продажу річних облігацій бюджет отримав ще 531,6 мільйона, ставка дохідності становить 11,62%.

Нагадаємо, 24 листопада від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 16,8 мільярда гривень, що є найбільшою сумою позики з червня.

Як повідомлялося, до держбюджету вперше з початку року надійшли майже всі заплановані кошти.