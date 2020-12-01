Мінфін залучив до бюджету вшестеро менше коштів від держпозики, ніж минулого тижня
Міністерство пропонувало придбати гривневі облігації зі строком погашення три місяці, один рік та три роки
Міністерство фінансів на черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень, що вшестеро менше від суми минулого тижня. Відповідні результати були оприлюднені Мінфіном 1 грудня.
Зазначається, що міністерство пропонувало придбати гривневі облігації зі строком погашення три місяці, один рік та три роки.
Найбільший попит був зосереджений на паперах, які держава викупить 3 березня 2021 року – від 18 затверджених заявок бюджет отримав 1,96 млрд грн від загального обсягу залучених коштів.
Середньозважена ставка дохідності за ними зросла відразу на 22 базисних пункти і становила 10,93%.
Найдорожчими з точки зору обслуговування стали трирічні облігації, від розміщення яких бюджет отримав 171,7 млн грн. Їхня середньозважена дохідність становить 11,62%.
Від продажу річних облігацій бюджет отримав ще 531,6 мільйона, ставка дохідності становить 11,62%.
Нагадаємо, 24 листопада від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 16,8 мільярда гривень, що є найбільшою сумою позики з червня.
Як повідомлялося, до держбюджету вперше з початку року надійшли майже всі заплановані кошти.