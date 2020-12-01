До держбюджету вперше з початку року надійшли майже всі заплановані кошти

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 грудня становить 19,8 млрд гривень (місяцем раніше ─ 15,1 млрд гривень)

За січень-листопад 2020 року надходження склали 944,7 млрд гривень, це трохи менше плану (944,9 млрд грн)

Доходи державного бюджету України за січень-листопад 2020 року склали 944,7 млрд гривень, це трохи менше плану (944,9 млрд гривень), скоригованого протягом року. Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 11 місяців 2020 року були на 5,0% вище минулого року, коли вони становили 899,7 млрд гривень.

У листопаді 2020 року доходи державного бюджету України склали 102,3 млрд гривень, що на 9,3% більше плану і на 15,2% більше рівня минулого року, коли вони становили 88,8 млрд гривень.

Сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 грудня становить 19,8 млрд гривень (місяцем раніше ─ 15,1 млрд гривень).

Нагадаємо, на 1 вересня Держбюджет за вісім місяців недоотримав 20 млрд грн доходів.

Як повідомлялося, Верховна Рада може наприкінці наступного тижня на позачерговому засіданні прийняти Державний бюджет на 2021 рік.

26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік і передав його на розгляд парламенту.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.



