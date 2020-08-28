«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Харків-Трускавець



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Поїзд з’єднає Слобожанщину з курортами Львівщини

Поїзд курсуватиме з 10 вересня по 22 жовтня

З 10 вересня між Харковом та Трускавцем курсуватиме пасажирський поїзд №21/22. Поїзд до 22 жовтня буде з'єднувати Слобожанщину з курортами Львівської області.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«До складу поїзда входитимуть 8 купейних та 2 СВ вагонів. Поїзд слідуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів. З Харкова поїзд ходитиме по парних числах: відправлення о 21:15, а прибуття о 14:33. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме по непарних числах: відправлятиметься з Трускавця о 16:00 та прибуватиме до Харкова о 10:47», – написано в повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що з 22 жовтня графік поїзда Харків-Трускавець зміниться, про що пасажирів додатково проінформують.

«Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона», – додали в УЗ.

Крім того, «Укрзалізниця» обмежила онлайн-продаж пільгових квитків.

Нагадаємо, що новий глава «Укрзалізниці» хоче розділити її на чотири компанії.

Як повідомлялося, 26 серпня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймає посаду голови наглядової ради аеропорту «Бориспіль», на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця».