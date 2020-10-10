  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Мінінфраструктури розповіли, коли повернуть обов’язковий техогляд в Україні

    • Розсилка
    Техогляд в Україні було скасовано ще у 2011 році&nbsp; - У Мінінфраструктури розповіли, коли повернуть обов’язковий техогляд в Україні
    Техогляд в Україні було скасовано ще у 2011 році 

    Якщо закон набере чинності, техогляди будуть проводити приватні суб’єкти господарювання

    У Міністерстві інфраструктури знову порушили питання щодо повернення технічного огляду транспортних засобів в Україні. З відповідною ініціативою виступив глава відомства Владислав Криклій.

    Про це глава Мінінфраструктури розповів в інтерв’ю виданню liga.net.

    За словами Криклія, міністерство розробляє законопроєкт про проведення в Україні технічних оглядів транспортних засобів, але оскільки дане питання є досить складним, коли саме буде розроблено проєкт закону і чи набере він чинності у 2021 році, інформації немає.

    Певними побоюваннями чиновників у цьому питанні є мінімальний контроль з боку держави за технічними оглядами авто: якщо закон набере чинності, техогляди будуть проводити приватні суб’єкти господарювання.

    «Каменем спотикання в прийнятті закону про обов’язковий техогляд є узгодження законопроєкту з Державної регуляторною службою», – повідомив Криклій.

    Варто зауважити, що в Нацполіції свого часу заявляли, що технічна складова є причиною близько 1% аварій. Тому обов’язковий технічний огляд може давати підстави для корупційних ризиків, а встановленню безпеки на дорогах жодним чином не сприятиме.

    Техогляд в Україні було скасовано ще у 2011 році й з того часу його намагаються повернути назад. Цього разу формальною причиною для його повернення є директива ЄС, хоча вона актуальна тільки для країн-членів.

    Як повідомлялося, половина машин на газобалонному обладнанні з актами техекспертизи не можуть пройти сертифікацію.

    Нагадаємо, в Україні хочуть повернути обов’язковий техогляд легковиків.

    закон автомобіль Владислав Криклій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies