У Мінінфраструктури розповіли, коли повернуть обов’язковий техогляд в Україні



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Техогляд в Україні було скасовано ще у 2011 році

Якщо закон набере чинності, техогляди будуть проводити приватні суб’єкти господарювання

У Міністерстві інфраструктури знову порушили питання щодо повернення технічного огляду транспортних засобів в Україні. З відповідною ініціативою виступив глава відомства Владислав Криклій.

Про це глава Мінінфраструктури розповів в інтерв’ю виданню liga.net.

За словами Криклія, міністерство розробляє законопроєкт про проведення в Україні технічних оглядів транспортних засобів, але оскільки дане питання є досить складним, коли саме буде розроблено проєкт закону і чи набере він чинності у 2021 році, інформації немає.

Певними побоюваннями чиновників у цьому питанні є мінімальний контроль з боку держави за технічними оглядами авто: якщо закон набере чинності, техогляди будуть проводити приватні суб’єкти господарювання.

«Каменем спотикання в прийнятті закону про обов’язковий техогляд є узгодження законопроєкту з Державної регуляторною службою», – повідомив Криклій.

Варто зауважити, що в Нацполіції свого часу заявляли, що технічна складова є причиною близько 1% аварій. Тому обов’язковий технічний огляд може давати підстави для корупційних ризиків, а встановленню безпеки на дорогах жодним чином не сприятиме.

Техогляд в Україні було скасовано ще у 2011 році й з того часу його намагаються повернути назад. Цього разу формальною причиною для його повернення є директива ЄС, хоча вона актуальна тільки для країн-членів.

Як повідомлялося, половина машин на газобалонному обладнанні з актами техекспертизи не можуть пройти сертифікацію.

Нагадаємо, в Україні хочуть повернути обов’язковий техогляд легковиків.