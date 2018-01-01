Міністр екології Франції потрапив у секс-скандал

Йдеться про події 1997 року, однак жінка звернулася в поліції аж у 2008 році, коли термін для відкриття судової справи вже закінчився

Ніколя Юло, один із найпопулярніших міністрів уряду Еммануеля Макрона, назвав «ганебними» чутки про звинувачення в сексуальному насильстві та домаганнях. [READ_MORE] Про це повідомляє The Guardian. Свою заяву міністр комплексних екологічних перетворень Франції зробив ще напередодні, оскільки сьогодні, 9 лютого,



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Ніколя Юло

Йдеться про події 1997 року, однак жінка звернулася в поліції аж у 2008 році, коли термін для відкриття судової справи вже закінчився

Ніколя Юло, один із найпопулярніших міністрів уряду Еммануеля Макрона, назвав «ганебними» чутки про звинувачення в сексуальному насильстві та домаганнях.

Про це повідомляє The Guardian.

Свою заяву міністр комплексних екологічних перетворень Франції зробив ще напередодні, оскільки сьогодні, 9 лютого, французький тижневик Ebdo опублікує статтю, у якій йтиметься про звинувачення від жінки з добре відомої французької політичної родини стосовно міністра.

Батько жінки розповів журналу, що його дочка, описуючи цю ситуацію, «ніколи не використовував слово зґвалтування», однак заявила, що діяла «під примусом».

Йдеться про події 1997 року, однак жінка звернулася в поліції аж у 2008 році, коли термін для відкриття судової справи вже закінчився.

Повідомляється, що в той час Юло був допитаний поліцією, і справу було закрито.

62-річний Юло заперечує те, що він назвав «ганебними» чутками.

«Боляче, коли це неправомірно та необґрунтовано», - сказав один з найпопулярніших міністрів Макрона.

Друга справа стосується колишньої співробітниці фонду Юло, ім'я якої не називається. За даними журналу, жінка нібито заявляла про сексуальні домагання. Однак, коли журналісти зв'язались з нею, то екс-співробітниця фонду повністю заперечила таку інформацію.

Напередодні Юло заявив, що не розглядає питання відставки.

Окрмі того, прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп зробив заяву на підтримку міністра. Пояснення Юло були «ясними та чіткими, і у нас немає причин сумніватися в його словах», - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно у Франції відкрили попереднє розслідування відносно міністра бюджету Жерара Дарманена, якого звинуватили в згвалтуванні.