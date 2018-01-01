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    Секс-скандал у Голлівуді: 100 відомих француженок виступили на захист чоловіків, які пристають до жінок

    Француженки на чолі з Катрін Деньов захищають право чоловіків «приставати до жінок»
    Сто відомих француженок виступили проти масової кампанії переслідування чоловіків, що виникла після звинувачення голлівудського продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Відкритий колективний лист, підписаний в тому числі актрисою Катрін Деньов і письменницею Катрін Мілле, було опубліковано в газеті Le Monde. Автори листа бачать в русі
    • Сьогодні, 12:07
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    Французька актриса Катрін Деньов
    Французька актриса Катрін Деньов

    Француженки на чолі з Катрін Деньов захищають право чоловіків «приставати до жінок»

    Сто відомих француженок виступили проти масової кампанії переслідування чоловіків, що виникла після звинувачення голлівудського продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях.

    Відкритий колективний лист, підписаний в тому числі актрисою Катрін Деньов і письменницею Катрін Мілле, було опубліковано в газеті Le Monde.

    Автори листа бачать в русі проти домагань ознаки пуританства і називають право чоловіків «приставати до жінок» невід'ємною частиною сексуальної свободи.

    «Зґвалтування - це злочин. Але наполегливий або незграбний флірт не є порушенням, як галантність не є агресивним мачізмом. У світлі справи Вайнштейна було залучено законну увагу до проблеми сексуальних домагань. Це було необхідно. Однак ця свобода слова сьогодні призводить до протилежного: змушує нас говорити так, як треба, змушує мовчати незгодних. А тих, хто відмовляється підлаштуватися під ці вимоги, вважають зрадниками, посібниками», - йдеться у листі.

    Нагадаємо, понад 300 акторок, сценаристок, агенток, режисерок та інших представниць шоу-бізнесу запустили ініціативу Time's Up (Годі вже) для протидії сексуальним домаганням у розважальній індустрії.

    Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях почалася після публікації New York Times про домагання з боку голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Зокрема, продюсера звинуватили акторки Анджеліна Джолі й Гвінет Пелтроу.

    Поліцейський департамент Беверлі-Хіллз відправив до прокуратури результати двох розслідувань щодо продюсера Харві Вайнштейна.

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