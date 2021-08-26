Міністр енергетики Галущенко пішов під землю

Очільник Міненерго визнав, що держава не має коштів на модернізацію всіх шахт

Міністр енергетики Герман Галущенко вперше спустився у забій до гірників. Це сталось на шахті Степова, що на Львівщині. Про це він сповістив у фейсбуці та показав світлини з цієї події.

«Глибина понад 500 метрів. Кілометри три потрібно йти пішки по штреку до лави. А після – майже 200 метрів буквально повзти в лаві до забою. Саме так виглядає щоденний маршрут шахтарів. Я знав, але тепер і на власні очі побачив, наскільки важка і дійсно непересічна професія шахтаря. Якою ціною гірники забезпечують тепло та затишок у наших домівках», – написав міністр.

Галущенко погоджується з тим, що вугільна галузь дуже давно недофінансується, кошти поступають не вчасно, й не у повному обсязі. І це стосується не лише заробітної плати шахтарів.

«Знос основних фондів складає 61 %. На технічне переоснащення останній раз виділялись кошти у 2019 році, й то – лише 15,4% від потрібного обсягу», – повідомив чиновник.

Галущенко визнав, що держава не має коштів на модернізацію всіх шахт. Й не всі шахти доцільно продовжувати експлуатувати.

«Навряд чи вдасться за короткий термін вирішити всі проблеми галузі. Тим паче, що не все залежить від Міненерго. Але можу твердо пообіцяти, що питання своєчасної виплати зарплати та професійної безпеки шахтарів буде для мене на першому місці», – додав Галущенко та пообіцяв, що шахтарі можуть розраховувати на підтримку міністерства.