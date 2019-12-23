Скандал у Boeing: компанія позбулась свого гендиректора



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Boeing звільнив гендиректора Денніса Мюленберга

Після публікації новини про зміну керівництва вартість акцій компанії зросла на 2,5% ще до офіційного відкриття ринку

Американська компанія Boeing звільнила свого гендиректора Денніса Мюленберга через неспроможність відновити довіру у клієнтів та регуляторів після двох смертельних авіакатастроф.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву компанії.

«У понеділок Boeing звільнив гендиректора Денніса Мюленберга у той час, як компанії не вдається відновити довіру у регуляторів, клієнтів та громадськості після двох смертельних авіакатастроф з літаками 737 Max, які забрали життя 346 осіб на борту», - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що з 13 січня новим гендиректором буде діючий голова ради директорів Boeing Девід Калхун.

Зазначається, що після публікації новини про зміну керівництва вартість акцій компанії зросла на 2,5% ще до офіційного відкриття ринку.