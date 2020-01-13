Борт Міноборони повернеться з Тегерану тільки разом з тілами загиблих – РНБО



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Літак Міноборони України, який цього тижня відправився в Тегеран

За необхідності Україна направить в Іран додаткові сили

Літак Міністерства оборони України повернеться з Тегерана тільки після завершення всіх процедур і коли стане можливим забрати тіла всіх 11 українців, які загинули в авіакатастрофі.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у Facebook.

За його словами, що всі необхідні для цього фахівці будуть працювати до кінця. При необхідності будуть направлятися додаткові сили.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.